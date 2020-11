El mensaje del presidente de la Conmebol a Diego Maradona

"Me da piel de gallina el tema de Maradona. Hablamos en la pandemia y quedamos en juntarnos. Ojalá salga adelante. Diego es el mejor de la historia, lo digo como hincha y como presidente de la Conmebol. El que no lo vio, no tuvo la oportunidad, y los que lo vimos podemos hablar", comentó Alejandro Domínguez en Radio Colonia.