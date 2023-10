Los All Blacks liquidan la historia ante Los Pumas con el quinto try para ganarle 34-6 a Los Pumas

Con el kick off el corazón comenzó a latir como nunca. Los Pumas apuntaron desde el arranque a tomar el control y el dominio de las acciones, buscaron ganar metros en campo rival, la respuesta de los hombres de negro fue una infracción. Dicho penal fue aprovechado por el rosarino Emiliano Boffelli que abrió el marcador y puso las cosas 3 a 0.

Una buena salida, con buenas coberturas y correcta utilización del pie. El wing formado en Duendes, puso el alma, se arriesgó pero se lo llevo puesto Ardie Savea, y el argentino terminó en el piso. El TMO le avisó al árbitro que no fue infracción, que solamente fue una acción producto del juego. A los 10 minutos de juego, llegó el primer partido del partido a partir de una buena acción de Nueva Zelanda, con un buen trabajo del pack, un pase para afuera, y Will Jordan logró marcar un ensayo.

Fueron tres penales seguidos de los argentinos, lo cual no era nada bueno. Los All Blacks fueron muy eficientes y efectivos, y a pesar de los intentos defensivos, cuando ingresaron a las veintidós de los argentinos no perdonaron, y por eso en casi veinte minutos pasaron a ganar por 12 a 3. Argentina tuvo problemas en defensa, se lo llevaban puesto los hombres de negro en las situaciones de contacto.

Nueva Zelanda apeló al juego continuado, por eso los de camiseta celeste y blanca comenzaron a sentir el agotamiento por el desgaste que le significaba estar defendiendo constantemente. Se cometieron errores en campo rival, pero pasada media hora de juego el partido tenía mucho ritmo, y ambos sentían el cansancio.

A siete minutos del final, el pack argentino estuvo cerca del try, los neocelandeses cometieron penal, y se volvió de esa situación con un penal de Boffelli que puso el marcador 12 a 6. Una infracción de Montoya le permitió a Richie Mo'unga sumar tres puntos para irse al descanso ganando por 15 a 6. En tiempo cumplido, un gran poder de desequilibrio de Mark Telea rompiendo tres tackles, le dejó el camino para que Shannon Frizell pueda cosechar el tercer try que les permitió irse al descanso ganando por 20 a 6.

Síntesis:

Argentina 6 - Nueva Zelanda 20Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Nueva Zelanda: Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster. Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.

Primer tiempo:4´ penal Emiliano Boffelli (A)10´ try Will Jordan convertido por Richie Mo'unga (NZ)17´ try Jordie Barrett (NZ)33´ penal Emiliano Boffelli (A)38´ penal Richie Mo'unga (NZ)41´ try Mark Telea (NZ)

Cambios: en el PT: Rodrigo Bruni temporal por Facundo Isa (por un corte en la cabeza).