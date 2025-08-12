Uno Santa Fe | Ovación | Car Show

El Nuevo Car Show Santafesino cerró su etapa regular en San Jorge

La sexta fecha del Campeonato 2025 del Nuevo Car Show quedará en la historia: por primera vez en esta nueva etapa se alcanzó la marca de 110 pilotos inscriptos, y la Clase 2 registró un nuevo récord con 32 protagonistas en pista

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2025 · 08:30hs
Los Fiat 600 TS brindaron un gran espectáculo en la ciudad de San Jorge.

El Gran Premio Go Baires Logística, disputado en el autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, tuvo todos los condimentos: récord de participantes, espectáculos de gran nivel, un marco de público destacado, importantes anuncios y la inauguración de la obra en el playón de boxes. El cierre de la etapa regular no pudo ser más exitoso.

Récord de participantes en el Nuevo Car Show

En Clase 1, el cordobés Herman Ochetti había asegurado anticipadamente la victoria en la etapa regular, lo que le permitió llegar sin presiones a San Jorge. Allí, el triunfo en la final quedó en manos del santafesino Michael Degiorgio, de Franck.

Los Fiat 600 presentaron 18 protagonistas y vivieron una fiesta local: Santiago Ballesio se llevó la final, mientras que el cordobés de Morteros Gastón Daniele, con su cuarto puesto, se consagró como ganador de la etapa regular.

En Clase 2, el representante de Marcos Juarez Matías Cantarini volvió a brillar con su segunda victoria consecutiva al mando del VW Up del equipo CDS. La etapa regular quedó en manos del chaqueño Franco Melli, que aseguró el título parcial al conseguir el quinto puesto en su serie clasificatoria a bordo del Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group.

El TC 4000 también tuvo definición: el bicampeón santafesino Brian Perino con su Chevy volvió a quedarse con la etapa regular tras finalizar segundo en la serie y repetir ese resultado en la final, detrás del Ford de Brian Yacob.

image
El representante de San Jer&oacute;nimo Norte, Brian Yacob festej&oacute; en el Car Show Santafesino en San Jorge.

La definición más ajustada se dio en la Clase 3, que contó con 20 autos en pista. El capitalino Nahuel Della Santina, con su VW Gol Trend del Giacone Competición, se coronó en la etapa regular gracias a su segundo puesto en la final, superando en puntos al actual campeón Diego Schibli (Renault Clio – Cristian Bravo) y al joven Valentín Balestrini (Toyota Etios – Fionovelli Sport Group).

Con todos los ganadores de la etapa regular definidos, el campeonato entra en su fase decisiva: la Copa Nuevo Car Show, que comenzará el 13 y 14 de septiembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde se espera superar el récord de 110 inscriptos, anticipando el ingreso del renombrado piloto chaqueño Renzo Cerretti, anunciado ayer mismo en San Jorge.

Resultados 6° fecha Nuevo Car Show

-Clase 1: 1°, Michael Degiorgio, 2°, Matías Scaglia, 3° Santiago Cistola, 4° Joaquín Trotti.

-Clase 2: 1°, Matías Cantarini (Up), 2° Joaquín Flores (Way), 3° Federico Vega (Corsa), 4° Jorge Loizate (Corsa).

-Clase 3: 1° Franco Sánchez (Clio), 2° Nahuel Della Santina (Trend), 3° Gastón Giordano (Argo), 4° Adrián Castagnini (Clio).

-Fiat 600 TS: 1° Santiago Ballesio (San Jorge), 2° Pablo Tedeschi (Las Rosas), 3° Alejandro Saucedo (Coronda), 4° Gastón Daniele (Morteros).

-TC4000 SS: 1° Brian Yacob (Ford), 2° Brian Perino (Chevrolet), 3° José Luis Schindring (Ford), Nahuel Pizzi (Ford).

Car Show San Jorge Campeonato
