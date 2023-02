El Oficial de Básquet en inferiores viene con cambios

La definición serán de la siguiente manera: del 1º al 4º de cada zona clasificarán a la zona Campeonato. Los duelos serán 1º de zona A vs 4º de zona B; 2º de zona A vs 3º zona B; 1º zona B vs 4º zona A y 2º zona B vs 3º zona A.

Será Play-In en cancha del mejor ubicado. Los cuatro mejores animarán en cancha neutral el Final Four, con ganadores jugando por el título y perdedores de semifinales pugnando por el tercer lugar. Del 5º al 8º de cada zona también definen su monarca, como también los ubicados del 9º al 12º lugar.

Segundo semestre

Todos los equipos arrastrarán los puntos obtenidos en el primer semestre y se arman dos zonas, jugando contra equipos que no lo hicieron en la parte inicial de la temporada.

Las definiciones en Copa de Oro (1º al 8º), Copa de Plata (9º al 16º) y restantes se jugarán con el sistema playoffs, al mejor de tres partidos.

Terminado el primer semestre se abrirá el libro de pases para aquellos que deseen cambiar de clubes.