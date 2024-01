El Oficial de Básquet tendrá nuevo formato y sin descensos

Entre las modificaciones más importantes no habrá descensos y la cantidad de participantes para la edición del 2025 se ampliará a 14 elencos (los otros dos saldrán del segundo certamen A2 del presente año).

Sistema de juego

-Se conformarán dos zonas y habrá dos interzonales, jugando todos contra todos a dos ruedas.

-Se conformará una tabla general del 1º al 10º ubicado, con los 6 primeros descansando y jugando un PLAY-IN con cruces entre 7º vs 10º y 8º vs 9º.

-A partir de conocer los 8 en competencia, se armarán los cruces playoffs, al mejor de tres partidos para determinar el campeón. Recordemos que Almagro A defenderá el título.

LEER MÁS: Colón cerró su gira con un apretado revés ante Salta Basket

Las zonas e interzonales

-A la espera de la confirmación oficial, las zonas estarían integradas de la siguiente manera:

-ZONA 1: Almagro A, Sanjustino, Gimnasia, Rivadavia A y CUST A.

-ZONA 2: Colón (SF), Banco Provincial, Colón (SJ), Unión A y Unión B.

-INTERZONAL 1: Almagro A vs. Unión B; Colón (SF) vs. CUST A; Banco vs. Unión A; Sanjustino vs. Rivadavia A y Gimnasia vs. Colón (SJ)

-INTERZONAL 2: Almagro A vs. Colón (SF); Sanjustino vs. Gimnasia; Banco vs. Colón (SJ); Rivadavia A vs. Unión A y CUST A vs. Unión B.