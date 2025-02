El padre del Colo Barco fue lapidario con el Consejo de Boca

Padre Barco.jpg

El propio Valentín había detallado que su progenitor estuvo involucrado en las negociaciones de su contrato. "Tuve una reunión con el Consejo, me pidieron que le ponga precio, les dije 'ustedes tienen que hacernos una propuesta'. Cascini me contestó 'sí, dale, te llamo esta semana'. Todavía estoy esperando", detalló.

"El Colo se quería quedar dos años más por lo menos. Cuando terminó la reunión me agarró el Chelo (Delgado) y me dijo: 'Si te sale una propuesta para llevártelo no lo dudes, esto es por plata, no se juega más por la camiseta'. Esas palabras me dijeron del Consejo de Fútbol de Boca", reveló.

La partida de Valentín del Xeneize se dio a inicios de 2024, en medio de intentos por extenderle el contrato y la posibilidad latente de ser apartado del plantel en caso de no aceptar. Finalmente, el futbolista -hoy en Racing de Estrasburgo- ejecutó la cláusula de 10 millones de dólares y se marchó a Brighton de Inglaterra.