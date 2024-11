El palito de Blanco a Milito en Racing: "Correspondía que llame, le falta humildad"

El presidente de Racing , Víctor Blanco , dialogó con el programa Futbol y Rosca que se emite por Radio Splendid AM 990 y aseguró que el candidato opositor e ídolo Diego Milito no lo llamó para felicitarlo por la conquista de la Copa Sudamericana.

Este título cortó una racha de 36 años sin un logro internacional y se dio en la antesala de lo que serán las elecciones que el club tendrá el próximo 15 de diciembre con Christian Devia como el candidato oficialista, el ídolo racinguista Diego Milito como principal figura opositora y Miguel Jiménez como la tercera posición en esta contienda.

Blanco criticó la falta de gesto de Milito en Racing

“No me llamó Milito. Me parece es algo que correspondía, yo lo hubiera llamado. Le falta humildad. Las elecciones las veo bien y a partir de ahí el que gane se va a encontrar con un club totalmente distinto al que encontramos nosotros”.

“Tomamos un club totalmente devastado y hemos llevado el club a donde está hoy. Lo que tenemos nosotros de gestión es lo que está a la vista. Los juicios laborales que nos habían dejado los hemos cerrado a más de la mitad” agregó quién dirige Racing desde 2013.

Además, Blanco explicó porque no se presentó para competir en estas elecciones: “Yo pensé que ya era el momento de dar un paso al costado. Yo me he equivocado, soy humano. Hay que equivocarse menos de lo que acertás, sino no funciona y quiero dejarle lo mejor al club”.

Sobre la Copa Sudamericana que la Academia conquistó este sábado, el dirigente deportivo opinó: “Para ganar este tipo de torneo hay que competir. Racing va para adelante, manejó el partido y manejó los tiempos. Tenemos un plantel competitivo y de los mejores del fútbol argentino. Yo estaba muy convencido porque veía que el plantel estaba muy comprometido. Veía que el plantel tenía ganas de ganar algo”.

Por último, Blanco se refirió a las posibilidades de también quedarse con la Liga Profesional de Fútbol a la cual le faltan tres fechas y Racing, con un partido menos, está a cinco puntos del líder Vélez: “Tenemos muchas chances para el campeonato, estamos ahí y no estamos lejos. Nosotros tenemos que tratar de sostener el plantel como hicimos en el mercado anterior. Vamos a hacer uso de Santiago Sosa, seguramente esta semana”.