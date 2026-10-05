Con la obligación de cambiar, Madelón define el nuevo Unión ante Defensa y Justicia

Unión necesita cortar una racha de tres derrotas. Madelón analiza variantes y evalúa cambios para recuperar solidez y reacción ante Defensa.

Unión volverá a jugar este viernes desde las 21.45 en el 15 de Abril, donde recibirá a Defensa y Justicia por una nueva fecha del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón llega después de tres derrotas consecutivas y con la necesidad de recuperar funcionamiento, confianza y regularidad. El entrenador analiza variantes y podría modificar el esquema para encontrar respuestas.

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Más alternativas para modificar el funcionamiento

Las caídas ante Talleres, Independiente y Boca dejaron a Unión sin margen para seguir perdiendo terreno. El 1-2 en Córdoba, el 1-2 frente al Rojo en Santa Fe y el 0-3 ante Boca en La Bombonera marcaron una secuencia negativa que el equipo buscará cortar ante Defensa y Justicia.

Después de la última derrota, Madelón reconoció la necesidad de cambiar y encontrar algo diferente. Para eso, la semana de trabajo será clave, aunque el entrenador cuenta con una ventaja: no tendrá bajas por lesión ni suspensión.

Una de las posibilidades que aparece con fuerza es el regreso al 4-4-2. La intención pasa por recuperar solidez y, al mismo tiempo, darle mayor peso ofensivo a un equipo que en los últimos encuentros perdió respuestas.

En ataque, Cristian Tarragona aparece como una de las principales referencias. Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, en tanto, compiten por el otro lugar. Más atrás también hay alternativas: Brahian Cuello, Mauro Luna Diale e Ignacio Malcorra podrían alternarse según la estructura que finalmente elija el entrenador.

El mediocampo tampoco está definido. Emilio Giaccone tiene chances de ingresar por Joaquín Mosqueira, mientras que Lucas Menossi podría recuperar un lugar entre los titulares.

Un probable equipo con varias incógnitas

Con una semana completa por delante, todavía no hay una formación confirmada y las dudas atraviesan distintas líneas del equipo. Madelón deberá decidir si sostiene buena parte de la estructura utilizada en los últimos partidos o si apuesta por un cambio de esquema para intentar modificar la dinámica.

El probable once tiene a Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira o Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Malcorra; Brahian Cuello o Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

El partido frente a Defensa y Justicia aparece así como una nueva oportunidad para Unión. Después de tres derrotas consecutivas, Madelón deberá resolver las tres principales incógnitas del equipo y encontrar una fórmula que permita recuperar la solidez y la regularidad que el Tatengue había mostrado durante buena parte del campeonato