Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no logra sostener el cero y su fragilidad defensiva ya afecta sus objetivos

Unión recibió 32 tantos en sus últimos 18 encuentros y atraviesa una extensa seguidilla sin poder terminar un partido con la valla invicta.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 16:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión no logra sostener el cero y su fragilidad defensiva ya afecta sus objetivos

Olé

Unión arrastra una estadística que evidencia uno de los principales inconvenientes de su presente: hace seis meses que no consigue finalizar un partido sin recibir goles. La racha se extendió durante 18 presentaciones consecutivas y terminó impactando en las distintas metas que el conjunto dirigido por Leonardo Madelón se propuso a lo largo de la temporada.

LEER MÁS: Unión no encuentra el rumbo y Madelón se juega mucho más que tres puntos

Una racha que comenzó en abril y nunca se detuvo

Para encontrar el último partido en el que Unión consiguió preservar su arco en cero hay que retroceder hasta el 3 de abril. Aquella jornada, el equipo se impuso 2-0 ante Deportivo Riestra en el estadio 15 de Abril.

A partir de ese momento, el panorama cambió por completo. En cada una de las siguientes 18 apariciones hubo, al menos, un gol del rival. La seguidilla incluyó encuentros correspondientes al Torneo Apertura, los playoffs, el Clausura y también el cruce por Copa Argentina frente a Independiente, que terminó 2-0 para el conjunto de Avellaneda.

El tramo final del Apertura ya había mostrado señales preocupantes. Unión perdió 2-1 con Estudiantes y luego 3-2 ante Newell's. Más tarde empató 2-2 frente a Vélez y 1-1 contra Talleres, sin poder resolver su principal déficit.

Durante los playoffs la situación tampoco encontró una solución. El Tate superó 2-1 a Independiente Rivadavia, pero posteriormente quedó eliminado tras caer 2-0 ante Belgrano. En ambos compromisos volvió a conceder goles.

El comienzo del Clausura mantuvo la misma tendencia. El debut fue un 2-2 contra Platense y después llegó una derrota 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza. Aunque Unión logró recuperarse con un triunfo 2-1 ante Lanús, volvió a sufrir en defensa contra Central Córdoba, con derrota 2-1, y frente a San Lorenzo, que ganó 1-0.

Ni siquiera una buena racha de resultados consiguió modificar esa realidad. El equipo logró tres victorias consecutivas, pero recibió goles en todas: venció 3-1 a Aldosivi, 4-1 a Sarmiento y 3-2 a Instituto.

Después de esa seguidilla positiva, el panorama volvió a complicarse. Unión cayó en sus últimas tres presentaciones ante Talleres por 2-1, Independiente por 2-1 y Boca por 3-0. Así, el déficit defensivo dejó de ser un problema ocasional y pasó a convertirse en una característica recurrente.

32 goles en 18 partidos: el dato que explica el momento

La estadística permite dimensionar con claridad la dificultad que atraviesa el equipo. En los 17 partidos disputados entre el Apertura y el Clausura, Unión recibió 30 goles. Si se agrega el encuentro de Copa Argentina ante Independiente, la cifra asciende a 32 tantos en 18 compromisos.

El promedio supera ampliamente el gol recibido por partido y, sobre todo, muestra que el conjunto santafesino nunca pudo cortar la secuencia con una actuación defensiva perfecta desde aquella noche frente a Riestra.

La consecuencia se observa también en los resultados. Unión logró sumar triunfos durante este período, pero en varias ocasiones necesitó convertir dos o más veces para asegurarse la victoria. La falta de contundencia en ataque, por lo tanto, dejó poco espacio para cualquier error defensivo.

En un campeonato donde cada punto puede resultar determinante, sostener una estructura capaz de proteger el arco aparece como una necesidad urgente. Madelón deberá encontrar respuestas para frenar una dinámica que ya lleva seis meses y que terminó condicionando el rendimiento colectivo.

Si Unión pretende recuperar protagonismo y mantener con vida sus objetivos, una de las primeras tareas será volver a construir seguridad desde el fondo. De lo contrario, cada partido seguirá planteándose como una carrera contrarreloj para compensar los goles que recibe.

Unión objetivos
Noticias relacionadas
union en crisis: fuera de los playoffs, madelon en jaque y la permanencia ahora como prioridad

Unión en crisis: fuera de los playoffs, Madelón en jaque y la permanencia ahora como prioridad

a las chicas de union se les escapo en el final el triunfo ante ferro

A las chicas de Unión se les escapó en el final el triunfo ante Ferro

union oficializo el retorno de martin gomez para la liga argentina

Unión oficializó el retorno de Martín Gómez para la Liga Argentina

Por primera vez en el Torneo Clausura, Augusto Solari estará en el banco de Unión.

Una sorpresa sobresale en los convocados de Unión para visitar a Boca

Lo último

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Último Momento
Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

Mirtha Legrand continúa internada: el nuevo parte médico confirma que permanece en una habitación común y sigue con rehabilitación

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Kane sobre Messi, tras la semifinal: Un jugador increíble y muy humilde

Kane sobre Messi, tras la semifinal: "Un jugador increíble y muy humilde"

El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

El cantante que interpretará el himno nacional en la despedida de Messi

Ovación
Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

Un relojito en Colón: los destacados números de Rasmussen ante Estudiantes (BA)

Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

Torneo Desarrollo: se completó la fecha 9 con intensa actividad

Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"