El particular compañero que tendrá Coria en el Challenger de Montevideo

Coria empezó a incursionar en el mundo de YouTube desde septiembre de este año, donde subió un video a la plataforma entrevistando a diferentes estrellas del deporte -como Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro- en el US Open.

“Dije que estaría bueno armar algo en Uruguay. Tenemos un amigo en común allá que es Nacho Carou; le mandé un mensaje y ahí comenzó un ida y vuelta. Después lo hablé con mis agentes comerciales y les manifesté mi interés de jugar en dobles con Forlán, a quien solo vi una vez en una edición del challenger uruguayo, pero no tuve diálogo”, concluyó el hermano menor de Guillermo Coria.

El desafío especial del argentino

El futbolista que supo vestir la camiseta de la Selección Uruguay, y convertirse en uno de los máximos goleadores, juega al tenis desde niño, por lo que no dudo al momento de intensificar sus entrenamientos en el 2023 y disputó torneos ITF en las categorías Master +35, +40 y +45.

A ello se le sumó que llegó a la final del MT400 de Montevideo y ganador en dobles del MT1000 de Lima junto a su compatriota Alberto Brause, quien es un extenista profesional.

Tanto el argentino como el uruguayo disputarán, siendo dupla, de un evento que supo disfrutar de grandes tenistas como David Nalbandian, Guillermo Coria, David Ferrer, Juan Martín Del Potro y Fernando González en sus 19 ediciones.

La participación de Forlán generó grandes expectativas en el mundo del tenis debido a la intriga de cómo será el desempeño del ex jugador del Atlético de Madrid en el deporte.

Por otro lado, el argentino habló de cómo fue su temporada este año y resaltó que espera terminar la temporada dentro del top 80 del ranking ATP: “Tuve un gran arranque de año en la gira sudamericana sacando muchos puntos. Eso hizo que me posicionara en el ranking, porque tenía muchos puntos por defender y saqué muchos más".

“Eso me llevó a presionarme de más y me jugó en contra, porque no pude sostener esa regularidad. Hoy me encuentro con ganas y fuerzas para poder cerrar la temporada dentro de los 80 mejores del mundo”, finalizó el tenista.