El plantel de San Lorenzo levantó "la voz" ante la acuciante situación

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y que “llegó el momento de alzar la voz”

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un fuerte comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y subrayaron que “llegó el momento de alzar la voz”.

Según revelaron los jugadores en la carta que se publicó, “desde el mes de agosto no vemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios , lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

Por otra parte, revelaron otras de las complicaciones que atraviesan a diario, como “la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca cumplieron”.

Toda esta situación se dio luego de una reunión con el presidente del club, Marcelo Moretti, mientras que el entrenamiento programado para este miércoles se postergó media hora. Pese a la gravísima crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo se encuentra clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y está muy cerca de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

El comunicado de San Lorenzo