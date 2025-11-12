Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

El plantel de San Lorenzo levantó "la voz" ante la acuciante situación

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y que “llegó el momento de alzar la voz”

12 de noviembre 2025 · 15:03hs
El plantel de San Lorenzo levantó la voz ante la acuciante situación

Los jugadores de San Lorenzo realizaron un fuerte comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” y subrayaron que “llegó el momento de alzar la voz”.

Según revelaron los jugadores en la carta que se publicó, “desde el mes de agosto no vemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

Por otra parte, revelaron otras de las complicaciones que atraviesan a diario, como “la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca cumplieron”.

Toda esta situación se dio luego de una reunión con el presidente del club, Marcelo Moretti, mientras que el entrenamiento programado para este miércoles se postergó media hora. Pese a la gravísima crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo se encuentra clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y está muy cerca de meterse en la Copa Sudamericana 2026.

El comunicado de San Lorenzo

image
San Lorenzo comunicado salarios
Noticias relacionadas
alpine quiere darle un mejor coche a colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Alpine quiere darle un "mejor coche" a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

uvita fernandez: contra union nos jugaremos una final

Uvita Fernández: "Contra Unión nos jugaremos una final"

banco provincial supero a union a y peleara por el quinto puesto del prefederal

Banco Provincial superó a Unión "A" y peleará por el quinto puesto del Prefederal

penarol y san martin se enfrentan en el polideportivo islas malvinas

Peñarol y San Martín se enfrentan en el Polideportivo Islas Malvinas

Lo último

Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Último Momento
Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

Colón sufre un desplome de socios y se agrava todavía más la economía

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

El negocio millonario de la AFA detrás de los amistosos contra selecciones débiles

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Sin la continuidad asegurada en Colón, un club de Ecuador busca a Ezequiel Medrán

Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

Del depósito judicial al aula: una escuela técnica recibió vehículos incautados al delito para la formación de alumnos

Del depósito judicial al aula: una escuela técnica recibió vehículos incautados al delito para la formación de alumnos

Ovación
Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Colón presentará un balance con superávit pese al cierre de gestión con desajustes

Temporelli: El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan

Temporelli: "El objetivo es dejar a Colón ordenado y previsible para los que vengan"

Temporelli sobre la herencia recibida: Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando

Temporelli sobre la herencia recibida: "Hubo desprolijidades que todavía estamos pagando"

Salidas en Colón: un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Rumbo a las elecciones en Colón: la Junta Electoral comenzará a depurar las cinco listas

Rumbo a las elecciones en Colón: la Junta Electoral comenzará a depurar las cinco listas

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.