El predio de la Liga Santafesina se llama Nery Alberto Pumpido

La ceremonia contó con la participación del gobernador de la provincia, Omar Perotti; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; el presidente comunal de Monte Vera, Luis Alberto Pallero; el presidente de la cámara de Diputados, Pablo Farías; el presidente del concejo municipal de Santa Fe, Leandro González, junto a Leonidas Bonaveri, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, y el presidente de Unión, Luis Sphan.

En primer lugar, apenas arribado al predio, el gobernador y demás autoridades, hicieron una recorrida por el renombrado lugar que tiene Liga Santafesina, y posteriormente se llevó a cabo el acto propiamente dicho. El gobernador Perotti entregó el decreto por el cual se lo designa embajador deportivo de la provincia, y le hizo entrega de la bandera de ceremonia provincial y nacional.

Nery2.jpg El exarquero de Unión y la Selección Argentina, actual dirigente de Conmebol, recibió un merecido reconocimiento por parte de la Liga Santafesina de Fútbol. UNO Santa Fe

El presidente Bonaveri sostuvo que "es un día muy especial y podemos decir que la Liga Santafesina se viste de gala. Hoy dejamos en claro que los santafesinos somos muy grandes, no solamente en Santa Fe, sino en toda latinoamérica. Nery Pumpido, nuestro campeón del mundo, con la selección, con River, doble campeón de América, no sólo nunca se olvida de su ciudad, sino que siempre le trae cosas como lo que hemos vivido en estos últimos días".

"Estos son momentos gratos, inolvidables, algo que vengo viviendo hace dos días, no es sólo esto que es extraordinario. Estoy agradecido a Leo (Bonaveri), a la Liga Santafesina, a toda su comisión, a todos los que han hecho posible esto. Pero haberlo hecho en mi ciudad, a la cual la hemos llevado por todo el mundo, se trata de un momento que no me voy a olvidar nunca" expresó Pumpido.

El secretario adjunto de Conmebol destacó que "uno nació en los barrios de esta ciudad, cuando se jugaba a la pelota en la calle. Desde ahí como dice Pacho, uno ha tomado la palabra clave, que es el sentido de pertenencia. Creo que lo tengo a los lugares que me han hecho feliz, donde nací, donde crecí, y uno lo representa por todos lados. Podría estar viviendo en otros lugares, pero vivo y soy de Santa Fe".

"Soy un agradecido a Unión de Santa Fe, y digo que muchas veces las cosas se dan, y cuando uno es agradecido, se destacan mucho más. Soy agradecido a Unión, pero lo tengo que decir que también a la gente de Colón, porque me ha tenido un respeto total, como yo lo he tenido con ellos. Siempre he tenido muchas satisfacciones con Colón. Los rivales están en la cancha, después hay que pensar en estar todos unidos y tirar para adelante" resaltó el ex arquero campeón del Mundo del 86.