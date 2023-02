El preseleccionado de Santa Fe comenzó su preparación para el Campeonato Argentino

La Asociación Santafesina incursionará por quinta temporada consecutiva en la élite del hockey nacional, desde su ascenso en 2017 (2020 no hubo competencia por la pandemia). Lo hará en el “Jardín de la República” junto a Buenos Aires, Córdoba, Litoral, Bahía Blanca, Santa Fe, Mendoza, San Rafael y Tucumán.

Con un total de 23 de las 31 jugadoras citadas, comenzó la preparación al mando del mismo cuerpo técnico que las últimas dos temporadas. Con Nicolás Sequeira a la cabeza, junto a José Benítez de asistente, la preparación física de Gonzalo Robaina y Albertina Pucheta como jefa de equipo. La apertura de las prácticas contó con la presencia de la cúpula superior de la ASH, encabezada por Patricio Lopez, su presidente.

Nicolás Sequeira estará por tercer año en fila al frente del equipo. “Venimos trabajando para mantener la categoría, para que Santa Fe siempre pueda estar en Zona Campeonato y con la proposición de quedar entre los cuatro mejores. El año pasado estuvimos muy cerca en el certamen donde fuimos anfitriones”, manifestó el entrenador.

Habrá bajas de peso en el plantel lo que dio lugar a un recambio en el grupo que se viene dando de manera continuada en los últimos años. “Hay una renovación importante, hay chicas que no juegan más, jugadoras importantes, referentes e históricas del seleccionado que le dieron mucho a la ASH. Muchas de ellas decidieron no jugar y otras dedicarse a otra cosa y no formar parte del equipo”, sostuvo el estratega.

A lo que agregó que “Así que hay muchas chicas del seleccionado Sub-19, algunas que vimos en el proceso de finalización de los clubes del año pasado con la intención de tener algo parecido en los últimos tiempos”.

En cuanto al plan de trabajo, serán tres meses de acá al certamen. Sequeira puntualizó que “Seguimos trabajando bajo el sistema del plan de capacitación nacional para que las jugadoras incorporen conceptos abocados a la técnica específicos donde tengan dinámica de acción de lo que están haciendo y reforzar algunos aspectos que abordamos el año pasado y que en el torneo no salieron de la mejor manera”.