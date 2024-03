El presidente de Atlético Tucumán denunció amenazas de muerte

"En relación al hecho de público conocimiento, quiero aclarar que el día domingo 3 de marzo realicé una denuncia policial por amenazas en contra de mi familia y de mi persona. Agradezco a quienes se solidarizaron y a los periodistas y medios que me contactaron", indicó el mandatario en sus redes sociales.

Luego de lo expuesto, la División Telemática de la Provincia de Tucumán se encuentra investigando la denuncia.

Estas amenazas se produjeron por el delicado presente que atraviesa el “Decano” en la Copa de la Liga Profesional: el último sábado, Atlético jugó como local ante Vélez y apenas sumó un empate, lo que profundizó la mala racha y sigue sin poder ganar en lo que va del año.

En ocho presentaciones, Atlético Tucumán acumuló cinco empates y tres derrotas. Luego del partido ante Vélez, un grupo de hinchas se quedó en las afueras del estadio cantando contra Leito y la Comisión Directiva.

En medio de esta turbulencia, el equipo comienza un nuevo ciclo de la mano del flamante entrenador Facundo Sava. Los trabajos con el plantel comenzaron el domingo y tendrá su estreno oficial el próximo miércoles, a las 21.30, ante Banfield en el estadio Monumental José Fierro.

"Estoy contento con esta nueva posibilidad, me entusiasma el club, conozco a muchos jugadores. Hace siete años estuve cerca de llegar, pero mi suegro no estaba bien en ese momento y por eso no vine", declaró el entrenador.

“Es un club instalado en el fútbol argentino, un club grande del país, el equipo está en la etapa de acomodarse”, agregó.