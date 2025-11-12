Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

Laporta describió al retorno del astro rosarino como un “escenario poco realista”.

12 de noviembre 2025 · 09:38hs
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, fue contundente y negó la posibilidad de que el argentino Lionel Messi regrese al club donde hizo gran parte de su carrera: “No es momento de especular con escenarios poco realistas”.

La posibilidad del regreso de Messi al Barcelona, equipo en el que disputó 778 partidos en los que anotó 672 goles y repartió 269 asistencias, además de ganar 35 títulos, se reavivó luego de la visita secreta al estadio Camp Nou.

El argentino publicó una serie de imágenes en el estadio donde supo brillar y confesó que es un “lugar que extraño con el alma” y donde fue “inmensamente feliz”. Además, generó ilusión entre todos los fanáticos del fútbol al expresar su deseo de “volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Messi, sin chances de volver al Barcelona

Pese a este emotivo mensaje de Messi, Laporta negó que haya chances de un posible retorno del argentino. El diálogo con Catalunya Radio, el presidente del Barcelona subrayó que “por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.

Con respecto a la traumática salida de Messi en el 2021, Laporta aseguró que “a pesar de cómo sucedió todo, no me arrepiento de nada. El Barca está por encima de todos. No es lo que queríamos, pero no fue posible en ese momento”.

Por último, se refirió a la nueva estrella del Barcelona, el español Lamine Yamal, quien últimamente es señalado por su estilo de vida: “Disfruta de la vida a los 18 años y muestra una madurez notable para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Necesita protección y apoyo, tanto de nosotros como de quienes lo rodean. Es un verdadero profesional que entrena duro”.

Barcelona Lionel Messi Laporta
