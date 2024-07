El presidente de la Liga Santafesina sobre las Sociedades Anónimas Deportivas : "Si es para un mejor servicio, no lo veo mal"

Fue así como a través de una resolución general firmada por Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, se aprobaron modificaciones al marco normativo para registrar públicamente sociedades y entidades civiles. El nuevo DNU lleva al límite la tensión con la AF) que, comandada por Claudio Tapia, se opone a la implementación. Incluso cuando afloró el tema se llamó a la Asamblea para votar y la decisión fue un " No " por la mayoría en los clubes. Talleres fue el que no asistió ni votó, algo que se no sorprende ya que funciona prácticamente como una ASD, aunque con otro tipo de perfil, con capitales de empresarios mexicanos.

Entonces, hay un cruce de intenciones del gobierno y quienes manejan el fútbol nacional, alineados claramente a la vereda de enfrente, pero varios desde otro lado sentaron postura, como el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, que dio su mirada al respecto en charla con LT10 AM 1020.

La mirada del presidente de la Liga Santafesina sobre las SAD

"Se tocó en el Concejo el tema y hay varias aristas de la nueva ley que no se saben. Como todo tiene sus cosas buenas y negativas, lo importante es que a la decisión la van a tomar los socios. Habrá Asamblea y se definirá si quieren que sea una Sociedad Anónima o no. Vendría a ser un socio más del club", expuso.

Asimismo, apuntó: "Está el ingreso de la cuota societaria, mientras que también hay publicidad o aportes de padres, más las entradas. Pero también a través de rifas, todo lo que se hace en los clubes para solventar todos los viajes y la participación en torneos. Los clubes tienen que generar sus recursos para solventar los gastos".

Liga1.jpg "Si es para aportar un mejor servicio, educación e instalaciones, no la veo mal", dijo Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, sobre las SAD. UNO Santa Fe

"Los aportes son esporádicos, pero no hacen al día a día. Hay que pagar luz, gas, agua y a los profes. El aporte del estado debería ser en gran medida, ya que los clubes cumplen una función tremenda a nivel social, más allá que no se los así. Es la tercera forma educativa de las personas: tenés tu casa, la escuela y el club. Se aprenden valores y muchas cosas para la vida y no se le da la importancia que tienen", acotó.

Lo bueno y lo malo de las SAD

A la vez que dejó una reflexión: "El problema es que todos los extremos son malos. Un club que no tiene recursos y aportes de los padres es inconducente. La ley no fue expuesta y solo sabemos por arriba. Si es para aportar un mejor servicio, educación e instalaciones no la veo mal. Pienso que si el proyecto es serio y se mejora la calidad de entrenamientos e instalaciones, pienso que será positivo. En algunos casos será positivo, en otros nefastos y a otros no los va a afectar. Esto no tocará tanto a los clubes de Liga, sino a los profesionales. El mundo va evolucionando. En un club antes trabajaban todos y hoy es difícil. Los que van todos los días son dos, por eso es difícil mantener las estructuras de antes. Los clubes están muy solos".