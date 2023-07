El presidente de Newell's de desligó de la bandera de Los Monos Ignacio Astore, presidente de Newell's, resaltó que no tiene que hacerse cargo de "ninguna bandera", en referencia a una que hace referencia a Los Monos 13 de julio 2023 · 15:34hs

El presidente de Newell's Old Boys de Rosario, Ignacio Astore, aclaró este jueves que no debe hacerse cargo de "ninguna bandera" porque no ocupa cargos en la política pública y su labor es velar por la institución que representa.

"No tengo un cargo político, no soy jefe de la policía, no soy fiscal, no soy gobernador. Solamente me tengo que encargar de una institución, no tengo por qué encargarme de una bandera", manifestó Astore en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Esto se dio en el marco del video que se hizo viral en las redes sociales donde se vio a un grupo de hombres retirando la bandera alusiva a la banda narco "Los Monos", que se desplegó en la cabecera de la barrabrava local durante el partido despedida de Maximiliano Rodríguez, del pasado 24 de junio. "Uno de los fiscales que me inculpa estaba en la tribuna del Palomar. Tiene el poder de incautar la bandera en ese momento", se quejó el directivo. LEER MÁS: Unión confirmó al DT Puñet, más Bombino y Alessio "El fiscal no hizo nada, viendo de pechito como desplegaban la bandera. Yo no manejo las cámaras del club, aparentemente una no funcionaba pero varias sí. Tengo entendido que buscaban una que no andaba", continuó. Además, Astore sostuvo que los políticos "tienen que ponerse los pantalones largos y dejar de echar culpas a los demás". En declaraciones al mismo medio, el abogado de Astore, Froilán Ravena, explicó que Newell's Old Boys alquiló el estadio Marcelo Bielsa para el evento y "no tuvo nada que ver en la organización del mismo". "La seguridad debe velar por esto, no un presidente de un club. Si llamaba al 911, ¿quién iba a pagar el velorio después?", argumentó el letrado.