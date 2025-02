El presidente de Vélez habló del tema Gómez y respaldó al DT

Foster Gillett no pagó y se derrumbó el pase de Valentín Gómez a Udinese

El dirigente remarcó que la frustración de Gómez no es solo deportiva, sino también personal, ya que había atravesado una lesión en el pasado y tenía la ilusión de dar un salto en su carrera.

“Venía de una transferencia caída por un problema físico, se recuperó y jugó toda la temporada en un gran nivel. Desde el club debemos apoyarlo para que se recupere tanto mental como físicamente y, si decide seguir adelante con otro intento de salida, acompañarlo en lo que necesite”, señaló el presidente de Vélez en la entrevista con DSports.

Respecto a la negociación con Udinese, el presidente de Vélez detalló que la operación no se concretó porque el dinero nunca llegó en tiempo y forma: “Nos presentaron garantías, pero no eran las condiciones que nosotros necesitábamos. Vélez confió en la oferta porque se había firmado un compromiso, pero sin el pago, la venta no podía realizarse”.

Además, aseguró que el club sigue interesado en transferir al defensor y que buscarán nuevas opciones en el próximo mercado.

En cuanto a la continuidad de Sebastián Domínguez como entrenador, Berlanga dejó en claro que no habrá cambios en el corto plazo: “En el fútbol argentino muchas veces se buscan soluciones rápidas, pero los procesos deben respetarse”.

También remarcó que no sería lógico reemplazar al entrenador en medio de una seguidilla de partidos sin darle tiempo de trabajo a un posible sucesor.

Finalmente, el presidente del “Fortín” defendió el proyecto de Domínguez y su vínculo con la institución: “Es un técnico que siente al club, pero sabemos que hay hinchas que todavía no terminan de aceptarlo por su pasado como panelista. Al final, lo que define todo en el fútbol argentino son los resultados, y él lo sabe mejor que nadie”.