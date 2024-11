El Quillá se consagró campeón en el Torneo Oficial de hockey

En el sintético de la ASH, El Quillá derrotó a Santa Fe Rugby y se coronó campeón en Sub 19 en el Torneo Oficial de hockey femenino

Continúa la disputa de las finales en ambos estamentos del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En Sub 16, ya se consagraron Santa Fe Rugby Club y Colón de Santa Fe. Ahora fue el turno de la Sub 19 que quedó para Náutico El Quillá y El Quillá Amarillo. Este sábado se disputarán los cotejos definitorios en Sub 14, Reserva y Primera División.