Unión puso primera con Madelón y comenzó una profunda reconstrucción del plantel

El plantel retomó este miércoles los entrenamientos en Casa Unión en el inicio de una nueva etapa que incluirá cambios en el cuerpo técnico, posibles ventas y salidas. La lista de los presentes.

Unión volvió al trabajo este miércoles por la mañana en Casa Unión y el arranque de la pretemporada dejó una señal clara: el segundo ciclo de reconstrucción bajo el mando de Leonardo Madelón ya está en marcha.

El entrenador, que terminará de sellar su continuidad con un nuevo vínculo por los próximos 18 meses, encabezó la primera jornada de preparación con un escenario muy distinto al que dejó el cierre del semestre anterior.

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La planificación contempla entrenamientos hasta el sábado, mientras que luego el plantel quedará licenciado hasta el lunes para retomar la actividad con mayor intensidad.

Pero más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, el foco está puesto en una etapa de cambios profundos.

Madelón también mete mano en el cuerpo técnico de Unión

La renovación del entrenador no llegó sola. Dentro de las conversaciones para extender su ciclo también se definieron modificaciones en la estructura de trabajo.

Una de las decisiones más importantes fue incorporar un nuevo entrenador de arqueros, situación que determinó que Rodrigo Llinas no continúe en el club cuando finalice su contrato el próximo 30 de junio.

Maizon Rodríguez Prensa Unión

De esta manera se cerrará una etapa de nueve años para uno de los integrantes históricos del fútbol profesional rojiblanco.

La intención del cuerpo técnico es comenzar una nueva etapa con una estructura renovada y con otro modelo de trabajo para afrontar el semestre.

Un mercado que promete movimiento en todas las líneas en Unión

Mientras el plantel vuelve a entrenar, la dirigencia trabaja intensamente en el armado del nuevo Unión. Uno de los nombres que podría salir es Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo aparece como objetivo de Independiente y ya existiría un entendimiento con el futbolista para avanzar, mientras desde Avellaneda preparan una propuesta formal para presentar al club.

Brahian Cuello

Otro caso muy avanzado es el de Rafael Profini, quien estaría muy cerca de continuar su carrera en el Metalist de Ucrania. En paralelo ya se concretó una desvinculación: Claudio Corvalán rescindió su contrato y dejó la institución.

Además, Unión busca encontrarle salida a Enzo Roldán y también analiza ofertas por futbolistas que no aparecen dentro de la consideración principal.

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Entre ellos aparece Franco Fragapane, quien cuenta con una propuesta del exterior y podría convertirse en otra baja.

Por otra parte, Tomás González renovó su contrato y continuará su desarrollo a préstamo en Deportivo Riestra.

Juveniles, recuperaciones y un plantel que empieza a redefinirse

Dentro del nuevo escenario que proyecta Madelón también comenzarán a ganar terreno varios futbolistas de Reserva, quienes fueron convocados para iniciar trabajos junto al plantel profesional.

La idea es observarlos de cerca y empezar a integrarlos dentro de una estructura que tendrá menos experiencia y más espacio para alternativas propias.

En cuanto al parte físico, Bruno Pittón y Brahian Cuello comenzaron la pretemporada con tareas diferenciadas. El lateral continúa recuperándose de una lesión de rodilla, mientras que el extremo trabaja para dejar atrás una pubalgia.

Además, Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino finalizaron sus vínculos y tampoco seguirán en la institución.

El regreso al trabajo fue apenas el primer paso. Pero en Unión ya quedó claro que no será una pretemporada más: será el punto de partida de una nueva configuración del equipo y del proyecto futbolístico que encabezará Leonardo Madelón.

Quiénes estuvieron en el primer día en Unión

- AGUIRRE, Misael

- AYALA, Lucas

- CERRUDO, Valentín

- CHÁVEZ, Agustín

- COLAZO, Agustín

- CUELLO, Brahian

- DEL BLANCO, Mateo

- DÍAZ, Diego

- ESTIGARRIBIA, Marcelo

- FAGIOLI, Tomás

- FASCENDINI, Valentín

- FRAGAPANE, Franco

- GIACCONE, Emilio

- GOMES GERTH, Federico

- GRELLA, Santiago

- LUDUEÑA, Juan Pablo

- MANSILLA, Matías

- MENOSSI, Lucas

- MEULI, Lucas

- PALACIOS, Julián

- PAZ, Nicolás

- PEDANO, Ignacio

- PITTÓN, Bruno

- PITTÓN, Mauro

- PROFINI, Rafael

- PUMPIDO, Francisco

- RATOTTI, Franco

- RODRÍGUEZ, Maizon

- SOLARI, Augusto

- TARRAGONA, Cristian

- VARGAS, Lautaro

- VERA, Santino