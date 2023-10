El Rusito Crenz venció por nocaut técnico al venezolano Zabaleta

El abrazo con su padre, el Ruso Crenz, ex boxeador profesional, fue la recompensa a una noche que lo tuvo al residente en Santo Tomé como protagonista. Alan festejó una victoria inobjetable, que cuando encontró la combinación certera Zabaleta comenzó a mostrar flaquezas. Por eso no hay que objetar al árbitro, fue muy bien parado el combate, ya que no había chances que el venezolano se recompusiera.