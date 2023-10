El santafesino Zurbriggen la rompió en el triunfo de Obradoiro

El exjugador de Obras Basket finalizó con una planilla de 10 tantos (3-7 en dobles, 0-5 en triples, 4-6 en libres), 9 asistencias, 4 rebotes y 4 recuperos.

En la escuadra catalana, en tanto, el alero bonaerense Máximo Fjellerup (ex San Lorenzo) no consiguió puntos (0-1 en lanzamientos de campo), aunque sí dos rebotes en los 7 minutos que participó del pleito en el pabellón Multiusos Fontes do Sar, de Santiago de Compostela.

Además, el alero santafesino Nicolás Brussino colaboró con 8 unidades (1-1 en dobles, 2-4 en triples, 0-2 en libres), 2 robos y una tapa en 19m. para Gran Canaria, que fue vapuleado por UCAM Murcia, por 95-69.

Mientras que el también santafesino, el ala pivote Juan Francisco Fernández, sumó 2 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 19m. para Río Breogán, que cayó por 74-59 ante Zunder Palencia, organización que consiguió así su primer triunfo en la máxima categoría del básquetbol español.

En otro resultado, Morabanc Andorra sorprendió como visitante a Joventut de Badalona, por 94-84.