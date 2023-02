El seleccionado mayor de hockey de Santa Fe comienza su preparación

Ya pensando en la máxima cita que será del 11 al 14 de Mayo en Tucumán, el actual entrenador de Banco dio a conocer las 31 jugadoras que integrarán el proceso.En cuanto a los demás campeonatos argentinos de selecciones, del 28 de septiembre al 1 de octubre se disputará en Rosario, el Nacional Sub 19. En Mendoza, del 3 al 6 de agosto, se jugará el Nacional Sub 16 de damas A y B, y caballeros. Por su parte, el Sub 14 de damas A y B, y caballeros, será en Buenos Aires del 24 al 27 de agosto.