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El Gobierno de Santa Fe destacó una adhesión mínima al paro docente del lunes y dijo que el 99,82% de las escuelas abrió

La Provincia informó que 56.449 docentes declararon haber prestado servicios mediante la plataforma Mi Legajo, el porcentaje más alto de no adhesión registrado hasta el momento

6 de agosto 2026 · 07:27hs
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El Gobierno de Santa Fe destacó una adhesión mínima al paro docente del lunes y dijo que el 99,82% de las escuelas abrió

El Gobierno de Santa Fe informó que el 95,61 % de los docentes de escuelas públicas completó la Declaración Jurada de Prestación de Servicios correspondiente al lunes 3 de agosto, jornada en la que gremios nacionales llevaron adelante una medida de fuerza que contó con el acompañamiento de sindicatos provinciales.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Educación, un total de 56.449 docentes utilizaron la herramienta Mi Legajo para informar que ese día asistieron a cumplir con sus tareas en los establecimientos educativos. El plazo para completar la declaración finalizó este miércoles a las 23.59.

Desde la cartera educativa señalaron que se trata del mayor porcentaje de no adhesión a un paro docente registrado hasta el momento en la provincia, un dato que consideran significativo en el marco del conflicto gremial.

El 99,82 % de las escuelas públicas estuvo abierta

Otro de los indicadores difundidos por el Gobierno provincial muestra que el 99,82 % de las escuelas de gestión oficial permaneció abierta y funcionando durante la jornada del lunes.

De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación a través de las Delegaciones Regionales, sobre un total de 3.342 establecimientos educativos relevados en toda la provincia, 3.336 escuelas estuvieron abiertas, mientras que solo seis permanecieron cerradas.

Desde la Provincia remarcaron que la muestra es representativa de todo el territorio santafesino y refleja el normal funcionamiento del sistema educativo durante la jornada de protesta.

El reconocimiento del Ministerio de Educación

Al dar a conocer los resultados, desde el Ministerio de Educación de Santa Fe expresaron su reconocimiento a los docentes que concurrieron a trabajar.

"Reconocemos y agradecemos a todos los docentes que fueron a trabajar y estuvieron en las aulas con mucho compromiso, porque eso representa una gran vocación por enseñar y un esfuerzo sostenido de los maestros que comprendieron que es muy importante que los chicos estén en las escuelas incorporando nuevos aprendizajes", señalaron desde la cartera educativa.

Con estos datos, el Gobierno de Santa Fe sostiene que la actividad escolar se desarrolló con normalidad en la gran mayoría de los establecimientos públicos durante la jornada del paro docente del 3 de agosto.

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Santa Fe docente paro declaración jurada
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