Corte del alumbrado del Puente Carretero: estará sin iluminación este jueves

La interrupción del servicio será hasta este 6 de agosto. Desde la Municipalidad de Santo Tomé recomendaron circular con extrema precaución

El Puente Carretero , que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé , permanecerá sin alumbrado público entre el 5 y el 6 de agosto debido a trabajos que realizará la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para el armado de una nueva subestación eléctrica.

La información fue comunicada por la Municipalidad de Santo Tomé , que precisó que la interrupción del suministro eléctrico afectará exclusivamente al sistema de iluminación del puente y responde a tareas de infraestructura necesarias para mejorar el servicio.

Por qué estará apagado el alumbrado del Puente Carretero

Según se informó oficialmente, la EPE interrumpirá la alimentación eléctrica del alumbrado público del Puente Carretero desde el miércoles 5 de agosto hasta el jueves 6 de agosto, mientras avanza con la instalación de una nueva subestación eléctrica.

Durante ese período, el puente permanecerá habilitado para la circulación, aunque sin iluminación artificial, por lo que las autoridades solicitaron extremar las medidas de seguridad.

Recomendaciones para quienes circulen por el Puente Carretero

Ante la falta de iluminación, desde el municipio recomendaron:

Circular con precaución , especialmente durante el horario nocturno.

, especialmente durante el horario nocturno. Reducir la velocidad al atravesar el puente.

al atravesar el puente. Respetar la señalización vial instalada en la zona.

instalada en la zona. Seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Las autoridades recordaron que las tareas forman parte de obras destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica de la región y pidieron comprensión a los conductores por las molestias ocasionadas.

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