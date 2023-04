El sueño de Esquivel con la Calistenia viaja a Italia

Calistenia1

Más adelante reconoció que "este deporte esta en auge en el país y varios puntos del planeta, nos enfocamos en el día a día en ser más eficientes y trabajar con un kinesiólogo para la prevención de lesiones".

Esquivel también subrayó que "con Franco Velázquez como coordinador en el gimnasio hay 300 personas que lo practican, aunque un número menor se dedica a lo deportivo y competitivo. Se van sumando cada vez más, hay muchas cosas para mejorar pero Santa Fe es una de las plazas para ayudar a ese progreso".

Calistenia2

El joven atleta resaltó que "siempre en torneos anteriores me faltaba algo para salir campeón, me preparé con todo y se hizo el torneo en nuestra ciudad. Vinieron los mejores del país y Sudamérica. Arranca con combos de un minuto, dos pasadas, se va sumando y si no hay errores no hay reducción del jurado".

Lo que viene para Esquivel es realmente espectacular. En este sentido dijo que "entre el 9 y 10 de septiembre en Italia (Verona) se disputará el Mundial. Para eso nos estamos preparando ahora. Con la ayuda que necesitamos para poder hacer el viaje por eso todos los que puedan colaborar será muy importante para representar al país en tan importante evento".