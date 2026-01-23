Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

El TAS habilita a Verón y Estudiantes recupera a su presidente en plena disputa institucional con la AFA

Una cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo le permite retomar funciones como presidente de Estudiantes, mientras se resuelve la apelación.

23 de enero 2026 · 15:57hs
El TAS habilita a Verón y Estudiantes recupera a su presidente en plena disputa institucional con la AFA

Estudiantes recibió un respaldo clave desde el plano jurídico: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hizo lugar a una medida cautelar y habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar plenamente la presidencia del club. La decisión rige mientras se sustancia la apelación presentada contra la sanción impuesta por la AFA.

TAS y Juan Sebastián Verón: la medida cautelar que cambia el escenario

El fallo provisorio del TAS representa un giro relevante en la disputa institucional que involucra a Juan Sebastián Verón. La cautelar suspende los efectos de la sanción disciplinaria y le permite al dirigente ejercer nuevamente sus funciones ejecutivas y representativas al frente de Estudiantes de La Plata.

Desde lo formal, la resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, pero sí restituye el statu quo previo a la suspensión, algo clave en términos de gobernanza y toma de decisiones en un club con competencia internacional y múltiples frentes administrativos abiertos.

Estudiantes y el impacto dirigencial de la vuelta de Verón

En el plano político-institucional, la restitución de Verón fortalece la conducción del club en un momento de planificación deportiva, mercado de pases y gestión presupuestaria. La figura del presidente es central en negociaciones contractuales, estrategias financieras y vínculos con organismos rectores.

Puertas adentro, la dirigencia considera que esta habilitación aporta previsibilidad en la estructura de mando, evitando delegaciones transitorias que suelen ralentizar procesos clave. Además, refuerza la representación del club ante AFA, Conmebol y otras entidades.

La sanción de AFA y el proceso que sigue en el TAS

La suspensión que pesa sobre el mandatario surgió tras una decisión disciplinaria de la AFA, en un expediente que todavía no tiene resolución definitiva. Precisamente por eso, la defensa acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo, máximo órgano en materia de justicia deportiva a nivel internacional.

El TAS deberá expedirse ahora sobre la cuestión de fondo: si corresponde sostener, modificar o anular la sanción. Hasta que eso ocurra, Juan Sebastián Verón podrá desempeñar el cargo sin restricciones, una noticia que en Estudiantes fue leída como un respaldo institucional en medio de un proceso todavía abierto.

