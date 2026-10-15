El TC vuelve a Rosario después de casi siete años y ya proyecta el arranque de 2027

En el Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario se lanzó la 13ª fecha del TC, 3ª de la Copa de Oro, del 24 y 25 de octubre en el Juan Manuel Fangio

El Turismo Carretera ( TC ) vuelve a Rosario después de siete años. El 24 y 25 de octubre, el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio recibirá la fecha 13 y tercera de la Copa de Oro, en plena pelea por el título. La competencia se presentó este jueves en el Palacio Municipal, donde también se exhibió el trofeo que recibirá el campeón 2026.

Participaron autoridades municipales, representantes de la ACTC y el piloto santafesino Ignacio Faín, ganador de la última carrera. El regreso tendrá continuidad: durante la presentación, el intendente Pablo Javkin anunció que Rosario también será sede de la apertura del calendario 2027, prevista para febrero. Desde la ACTC destacaron las mejoras en los accesos y la seguridad del circuito. La última visita del TC a la ciudad fue en 2019 y su retorno sumará movimiento con la llegada de hinchas, equipos y visitantes de distintos puntos del país. Las entradas para el fin de semana del 24 y 25 de octubre están disponibles en la web de Turbo Entrada.

Presentaron oficialmente el TC en Rosario

En el Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario, se presentó la 13° fecha del Turismo Carretera a disputarse el próximo 24 y 25 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, que vuelve a la máxima tras el 2019. Mediante una conferencia de prensa, se oficializó la misma, donde hablaron las autoridades encargadas que dirán presente el próximo fin de semana, que a su vez será una fecha clave para definir la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.

En el evento participaron cada una de las partes involucradas: Gastón Mazzacane (Vicepresidente ACTC), Pablo Javkin (Intendente de Rosario), Sebastián Chale (Secretario de Gobierno de Rosario), Fabián Svegliati (Presidente del Autódromo de Rosario), Fabián Re, Gerente de Agricultores Federados Argentinos (AFA) quién será main sponsor de la fecha y Andrés Abiad, encargado de la Productora MA, organizadora del evento. Como piloto, dio el presente Ignacio “Nacho” Faín, ganador de la última fecha del TC, en San Nicolás.

La tercera fecha de la Copa de Oro del TC se disputará el 24 y 25 de octubre en el autódromo rosarino.

Pablo Javkin, Intendente de Rosario: “Para nosotros el deporte es clave. Toda la vinculación que tiene el deporte con el turismo, con el desarrollo del posicionamiento estratégico de la ciudad para nosotros es fundamental. Y una gran deuda que teníamos era volver a traer el Turismo Carretera. Fuimos trabajando el vínculo, se dio primero las TC Pick Up, después se dio la posibilidad del TC y la idea es volver a reinsertar a la ciudad, que es el corazón de una zona super fierrera, con las mejores categorías con la ACTC”.

“Estamos muy contentos y expectantes, sabemos que se hicieron obras, y hay más por delante, porque la idea nuestra es jerarquizar el autódromo, el vínculo con la ACTC y el desarrollo automovilístico. Se tiene que ver con la confianza con la que hemos trabajado, sin apuros, sin anunciar las cosas. Estoy seguro que va a ser una plaza única para el TC, y recuperarlo es algo que esperaban mucho los fanáticos”, cerró el intendente rosarino.

Gastón Mazzacane, Vicepresidente de la ACTC, habló sobre el incansable trabajo de la ciudad para volver a ser eco del automovilismo nacional: “Para este 2026 se trabajó fuertemente, con la fecha de las TC Pickup, la fecha confirmada de TC, con las obras que se hicieron en el autódromo, los trabajos previos, obviamente pensando en espacios para poder estar todo el parque de la ACTC, que es muy grande, las medidas de seguridad y las obras para el público que es muy muy importante. Se hicieron muchas de estas obras en el transcurso de este año y decidimos apostar por Rosario”.

El próximo fin de semana del 24 y 25 de octubre, el Turismo Carretera está listo para protagonizar la decimotercera fecha del campeonato 2026 en la ciudad de Rosario.