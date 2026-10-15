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Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión cerrará la fecha 13 del Clausura en el Guillermo Laza visitando a Riestra con todos los resultados puesto. ¿Ventaja o presión extra?

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2026 · 15:58hs
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Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión afrontará este lunes una parada clave ante Riestra, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 de la zona A del Torneo Clausura. Después de cuatro derrotas consecutivas, el equipo de Leonardo Madelón necesita volver al triunfo para recuperar confianza y sostener sus posibilidades de clasificación.

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Esta vez, además, tendrá un condimento particular: jugará con todos los resultados de la jornada conocidos. El calendario le plantea al Tatengue un escenario diferente al de la jornada anterior. La semana pasada le tocó abrir la fecha, mientras que ahora será el encargado de cerrarla, con la tabla actualizada y el panorama de sus competidores definido antes de salir a la cancha.

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Conocer los resultados de los rivales directos puede convertirse en una ventaja, porque Unión sabrá exactamente qué necesita para acercarse a los puestos de clasificación y cómo impactaría una victoria en sus aspiraciones. Sin embargo, ese mismo contexto también puede transformarse en una presión extra, sobre todo por la obligación de sumar después de una seguidilla de caídas.

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Unión cerrará la fecha 13.

En la recta final de la fase regular, los momentos y el orden de los partidos suelen adquirir relevancia. Para algunos equipos, jugar con los resultados puestos permite salir a buscar un objetivo concreto y, para otros, puede aumentar la ansiedad cuando las cuentas no acompañan.

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Unión, obligado a reaccionar para sostener la ilusión

El equipo de Madelón llegará al Guillermo Laza con la necesidad de romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. La caída ante Defensa y Justicia profundizó las dudas y redujo el margen de error en la pelea por meterse en los playoffs del Clausura. Por eso, el duelo ante Riestra representa mucho más que una nueva fecha. Unión necesita recuperar su funcionamiento, volver a sumar de a tres y aprovechar las oportunidades que todavía tenga para acercarse a la clasificación. Con todos los resultados conocidos, el desafío será transformar esa información en un estímulo y no en una carga.

Unión Riestra Clausura
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