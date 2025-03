El tiro con arco santafesino se destacó en Chile

La Federación Chilena de Tiro con Arco fue la organizadora del Sudamericano, el cual reunió a más de 200 arqueros de 10 países. Este certamen se desarrolló en la nueva Casa del Deporte en Chile: el Parque Estadio Nacional. Las competencias fueron divididas en arco recurvo, arco compuesto y raso (Barebow). Las categorías incluyeron a juveniles sub 21, sub 18 y sub 15 además de la categoría Master de más de 50 años.

Dos santafesinos se destacaron en Santiago de Chile

El tiro con arco santafesino sumó un nuevo capítulo dorado en el Campeonato Abierto Sudamericano Juvenil y Máster de Santiago de Chile. Valentino Lunedei y Lautaro Amado, dos jóvenes talentos de la disciplina, regresan a Argentina con un total de cinco medallas y la satisfacción de haber dejado en lo más alto el nombre del país.

"Es mi primer Sudamericano y la verdad que ni pensé que podía llegar a sacar lo que saqué", confesó Lautaro Amado.

Con apenas 12 y 13 años, respectivamente, Lunedei y Amado desarrollan su trayectoria deportiva en el Centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría, donde entrenan a diario. "Para este torneo en especial, practicamos todos los días, incluidos algunos fines de semana, con rutinas específicas y objetivos claros", explicó Valentino.

Tiro 2.jpg Amado consiguió con la tucumana Rebeca Soto el primer puesto en equipo mixto en Santiago de Chile.

El camino para llegar a Santiago de Chile no fue sencillo. Ambos arqueros tuvieron que superar un clasificatorio en Argentina que determinó quiénes representarían al país. "Nosotros vinimos por selección. Antes de estos torneos se hace un clasificatorio en el que se define quién va y quién no", detalló Amado. A pesar de haber clasificado para representar a la selección Argentina en categoría sub 15, debieron viajar en condición de autofinanciados, con el enorme esfuerzo de sus familiares y allegados.

En el caso de Lautaro Amado, logró oro en equipo mixto acompañado por Rebeca Soto de Tiro Federal Tucumán; oro en categoría selección nacional, y plata, en Open. Por su parte, Valentino Lunedei, se trajo la medalla de oro en categoría Open, y plata, en la categoría selección nacional. La delegación Argentina estaba compuesta por 40 deportistas en categorías sub 15, sub 18, sub 21 y +50 años, obteniendo excelentes performances prácticamente en todas las categorías.