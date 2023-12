El vóleibol santafesino no detiene su crecimiento

El cierre de la temporada oficial para el vóley resultó la oportunidad para conocer el presente de la Asociación Santafesina, tras un año muy intenso, con muchas competencias, muchas capacitaciones, y una comisión directiva, que recientemente cumplió un año de asunción. Lo que si está claro es que el vóley local no para de crecer en cuanto a cantidad y calidad de jugadores.

"Lo bueno de fin de año cuando nos juntamos para hacer la premiación que hicimos en Unión, que es un poco el dulce de leche que le brindamos a los clubes, jugadores, entrenadores, dirigentes y a los árbitros, a quienes también consideramos que hay que reconocer porque se brindan a lo largo de todo el año. En esta oportunidad hicimos diferente, ya que los que entregaron fueron los delegados de cada club, para que la gente los conozca también, y para que estemos todos" le dijo Héctor Fernández a UNO Santa Fe.

image.png El dirigente cumplió un año al frente del ente rector del vóley local, el cual ha tenido un gran crecimiento.

El presidente de la Asociación Santafesina de Vóleibol manifestó que "esta es una asociación muy abierta, donde la conforman y es de los clubes. No podemos hacer que estén algunos y otros no, por eso fueron invitadas todas las instituciones de la ciudad y de la región, porque el vóley somos todos. Esta es una institución cuya existencia se la debemos a los clubes, y que trabaja para dichos clubes. Es un lindo momento para poder reencontrarnos todos en un clima de camaradería".

El dirigente se refirió a lo que ha sido esta temporada e indicó que "ha sido un año muy intenso, con muchas competencias, con una gran cantidad de partidos, duplicamos en relación al año pasado, e incorporamos categorías, como el caso del newcom, sumamos una categoría formativa que la clasificamos en Sub 17 y Sub 19, con jugadores que no los hemos federados todavía, pero estaban en los clubes, y se armó ese torneo para que puedan competir, y tengan presencia en los diferentes torneos de la ASV".

image.png Fernández resaltó el trabajo que se ha hecho en materia de capacitación y captación de árbitros.

En cuanto al desarrollo de las competencias oficiales sostuvo que "tuvimos un final del torneo de Primera, en ambas ramas, que fueron muy duros e intensos. En varones, el campeón resultó Libertad de San Jerónimo, y se tuvo que ir a definir en el tercer partido, y en las mujeres, Villa Dora fue el ganador, el cual se definió en el segundo partido. Es decir que fueron torneos muy interesantes, con finales muy disputadas, y con todos los equipos muy parejos. Los cuatro han sido muy buenos rivales, y ganaron los que hicieron mejor las cosas".

"En cuanto a los seleccionados creo que el balance es más que satisfactorio, hemos campeonado en varias oportunidades y en diversas categorías. Siempre se han conseguido podios, en todas las categorías, que fue lo importante, y que es lo que buscábamos. Salvo en la Sub 12, que salieron campeones los varones, y las chicas segundas, donde nosotros apostamos a que tengan competencia, y sepan que es una selección y que se integren definitivamente a nuestro deporte" expresó el máximo dirigente del vóley local.

image.png La institución está saneada económicamente aseguró Fernández en un reportaje brindado a UNO Santa Fe.

En relación a como está institucionalmente la ASV, a algo más de un año de haber asumido como presidente, señaló que "la ASV está económicamente saneada, lo cual no es poca cosa, yo diría que es sumamente importante. Arrancamos ya el año pasado, invirtiendo en capacitación. Esto es cursos de árbitros, perfeccionamiento de referees, competencias para los árbitros, porque sabíamos que se necesitaba gente que imparta justicia en nuestro deporte, en condiciones, ya que no es para nada sencillo hacer y formar árbitros".

En el mismo sentido aseguró que en la temporada que viene "vamos a seguir invirtiendo en la formación y capacitación de los árbitros, algo que tomamos como fundamental, y vamos a incorporar toda la parte técnica. Se harán más cursos, más capacitaciones, pero extendido a los diferentes estamentos de nuestro vóley. Siempre el capacitarse y mejorar es el objetivo de esta asociación, tener más y mejor competencia, y que todos se sientan parte del vóley local, y que puedan continuar creciendo".