El vóley tuvo su fiesta de premiación en San Carlos Centro

Cierre de temporada del vóley local en San Carlos

La Asociación Santafesina de vóley tuvo su gran jornada de entrega de premios para todas las categorías, como parte del cierre de la temporada, la cual se desarrolló en la ciudad de San Carlos Centro. La actividad fue encabezada por el intendente de la ciudad de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti; Fabián Bochatay, presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol; Héctor Fernández, presidente de la Asociación Santafesina, y Pablo Cina, presidente del Club Central San Carlos.

En la ceremonia se reconoció a los mejores equipos de los torneos organizados por la ASV en todas sus disciplinas, y como parte de los festejos de los 69 años de vida. Además, se distinguió a los más destacados de la temporada 2024; jugadores, equipos, entrenadores, árbitros, como así también hubo tiempo para los reconocimientos especiales, en un clima de absoluta camaradería y buen clima, en un lugar emblemático de la ciudad de San Carlos.

Voley2.jpg Villa Dora fue una de las instituciones con mayores logros deportivos de la temporada. Gentileza Titi Figueroa / Prensa ASV

Desde las autoridades de la ASV agradecieron al Club Central San Carlos, en nombre de su presidente a todos los que acompañaron el vóleibol dentro de la institución y que brindaron las instalaciones para realizar nuevamente la ceremonia de cierre de la temporada.También se encontraban presentes miembros del concejo directivo de la ASV, como Mario Palacio, José María Zurbriggen, Roberto Schulte, Paula Amigo, Laura Ayala, Diego Merli y Lisandro Combes, entre otros.

La ASV, como ya es costumbre en cada temporada, participó de todos los torneos interasociaciones organizados por la FSV. Los combinados santafesinos están integrados por los jugadores más destacados de los club afiliados. El desempeño santafesino fue positivo, y se lograron los siguientes resultados: Sub 12: 7° (rama femenina) y 4° (rama masculina); Sub 14: 4° (rama femenina) y subcampeón (rama masculina); Sub 16: campeón (rama femenina) y 3° (rama masculina); Sub 18: 3° (rama femenina) y subcampeón (rama masculina).

Voley3.jpg Libertad de San Jerónimo Norte fue por octava vez el campeón de la Liga Santafesina masculina. Gentileza Titi Figueroa / Prensa ASV

En la presente temporada, la Federación Santafesina de Vóleibol utilizó un formato con dos etapas de juego para las Copas Provinciales de Clubes en categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de ambas ramas. 36 equipos de la Asociación Santafesina formaron parte de la competencia, destacándose los siguientes clubes que llegaron al podio: Central San Carlos campeón (Sub 14 femenina); Villa Dora subcampeón (Sub 16 Femenina); Villa Dora tercer puesto (Sub 16 masculina); y Villa Dora subcampeón (Sub 18 masculina).

Más distinciones para el vóley santafesino

Como es habitual en cada temporada, hubo varios elencos que participaron representan también en las Copas Argentinas de Clubes que se juegan en la localidad de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires. En esta edición 2024, nuevamente un equipo de la ASV se subió al podio, que fue Sub 14 femenino de Central San Carlos, que se ubicó entre los tres mejores equipos del país luego de salir campeón provincial de la categoría.

Voley4.jpg Gimnasia y Esgrima se consagró campeón en Sub 16 y en Sub 18 en la Liga Femenina local. Gentileza Titi Figueroa / Prensa ASV

Los entrenadores recibieron una plaqueta, en el caso de la rama femenina, Pablo Rivero de Banco Provincial, y Cristian Perren Libertad de San Jerónimo Norte en la rama masculina. Hubo tiempo para distinguir a los elencos que se destacaron por cuarto años consecutivo de la Liga Promocional Femenina y Masculina, con el objetivo de ampliar la competencia en toda la región.

Un emotivo momento fue cuando se rindió un sentido homenaje a Guegue Combes. Con profundo dolor y tristeza este año hubo que despedir físicamente a Héctor Combes. Guegue se destacó como jugador, entrenador y dirigente de nuestro hermoso deporte, siendo importantísimo su aporte para el crecimiento del vóleibol santafesino. Hoy, nos queda su legado imborrable, y la distinción fue recibida por sus familiares.

Voley5.jpg Merecido reconocimiento para Héctor Guegue Combes, por su importantísimo aporte al crecimiento del vóley santafesino. Gentileza Titi Figueroa / Prensa ASV

Lógicamente que fueron distinguidos Banco Provincial por ser el campeón de la Liga Santafesina Femenina, Libertad de San Jerónimo Norte por haber logrado por octavez consecutiva la competencia masculina, Gimnasia y Esgrima por haber sido campeón en Sub 18 y Sub 16 en la rama femenina. Banco Provincial, en categoría mayores, se consagró campeón de la Copa Santa Fe en la rama femenina, y Libertad de San Jerónimo Norte fue tercero en la masculina, en una competencia que concluyó en el Centro de Educación Física 29 de avenida Galicia de la ciudad de Santa Fe.