Cómo actuar en situaciones de emergencia para salvar vidas: por qué es clave que los chicos aprendan desde la escuela

Provincia desarrolló una jornada didáctica este lunes en la Plaza 25 de Mayo. Alumnos de distintas escuelas de la ciudad adquirieron herramientas para salvar vidas. “Cada segundo cuenta y cada acción puede salvar una vida, sin importar la edad que tengamos”, destacó la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena.

6 de octubre 2025 · 14:54hs
Más de 250 estudiantes participaron este lunes en una jornada de capacitación sobre prevención y actuación ante emergencias, organizada por el Gobierno de Santa Fe en el marco del Programa Provincial de Prevención y Actuación en Situaciones de Emergencia.

Bajo el lema “Juntos a tiempo: cada segundo cuenta, cada acción salva vidas”, la actividad se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial y tuvo como objetivo brindar a los jóvenes herramientas prácticas para intervenir de manera segura y eficaz en situaciones críticas.

La secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, destacó la importancia de extender este tipo de iniciativas a toda la comunidad educativa. “El año pasado capacitamos a 2.000 directivos y docentes de los Centros de Educación Física y de talleres. Ahora esperamos alcanzar la misma cantidad de participantes con esta serie de actividades que comenzamos hoy en el centro norte de la provincia, ya que el año pasado trabajamos en el sur”, señaló.

Además, explicó que la propuesta surgió en el marco de un taller de natación impulsado por el Centro de Educación Física Nº 1 de Santa Fe, donde se propuso incorporar la enseñanza de RCP (reanimación cardiopulmonar) ante posibles emergencias. “Hoy estamos saliendo a invitar a las instituciones educativas de la ciudad a sumarse a esta iniciativa”, agregó.

Piedrabuena remarcó la necesidad de que las escuelas cuenten con información clara sobre los servicios de emergencia. “El objetivo es que en nuestras escuelas estén presentes los números de emergencia —911, Protección Civil y 107—, porque cada segundo cuenta y cada acción puede salvar una vida, sin importar la edad que tengamos”. Además, adelantó que, en el marco de la Red de Comunidades de Aprendizaje, el gobierno trabaja en un proyecto para llegar a todas las instituciones educativas con capacitaciones en RCP.

Trabajo en equipo y aprendizaje activo

Durante la jornada participaron distintas áreas del Estado vinculadas a la atención de emergencias. La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que “el trabajo en equipo es fundamental. Hoy estamos presentes distintas áreas: el 911 puede ser el primer eslabón, como el corazón del sistema de seguridad, pero también son esenciales los bomberos, el sistema de emergencias médicas y Protección Civil”.

En el mismo sentido, Carlos Dolce, representante de Protección Civil, resaltó el rol activo que pueden asumir los jóvenes en estas situaciones. “Los chicos tienen la posibilidad de convertirse en parte de la solución. Hoy están recibiendo una capacitación en RCP y en el uso de extintores, para que ante una emergencia cuenten con herramientas que les permitan actuar con seguridad”, indicó.

Por su parte, Karina Cerra, integrante del Sistema de Asistencia 107, explicó que la capacitación incluyó nociones básicas para comunicarse con los servicios de emergencia. “Les enseñamos a los chicos cómo realizar una llamada al 107, cómo identificar una emergencia en salud y por qué es importante comunicarse de manera correcta. Creemos que ellos son un gran componente de divulgación y educación”, sostuvo.

Aprendizaje vivencial y trabajo práctico

La jornada se desarrolló a través de un circuito con distintas postas donde los estudiantes pudieron conocer, practicar y reforzar herramientas esenciales para actuar con rapidez y eficacia en situaciones críticas.

El programa provincial —impulsado por los ministerios de Educación, Gobierno e Innovación Pública, Salud y Justicia y Seguridad— incluyó cuatro estaciones de trabajo, en las que los participantes permanecieron alrededor de 20 minutos en cada una, rotando de manera organizada y fomentando el aprendizaje activo mediante la práctica directa y el intercambio con equipos especializados.

La iniciativa busca consolidar un enfoque integral de prevención y respuesta, formando a las nuevas generaciones en el valor del compromiso ciudadano, la solidaridad y la acción inmediata frente a emergencias.

