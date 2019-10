"En el rugby hay lugar para todos"

El ex integrante del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, brindó en la noche de este jueves, una disertación, convocado por la Fundación Osde, en las instalaciones Tribus Club de Arte. La charla se basó en "cómo superar barreras para cumplir sueños".

Manuel Contepomi, integrante de una familia de ocho hermanos de sangre, entre ellos un sacerdote, Felipe y el Bebe, periodista de música, están los cuatro más adoptivos, producto de haber un matrimonio amigo de sus padres fallecido en un accidente de aéreo, con lo que son en total doce.

En la charla motivacional, Manuel, uno de los rugbiers más reconocidos del país, contempló el abordaje de diferentes aspectos del liderazgo, la adaptación al cambio, la expectativas, preparación, planificación y adversidades, entre otros.

Manuel2.jpg

Su presencia en la capital santafesina

En Santa Fe, habló sobre "cómo superar barreras para cumplir sueños", y utilizó la rica experiencia del Mundial 2007, en donde Los Pumas lograron el tercer lugar en el Mundial de Francia, de la mano de Marcelo Loffreda, para referirse a vivencias y anécdotas, y el poner todo en pos de un fin común.

Manuel, que ya ha estado en Santa Fe en varias ocasiones, le dijo a UNO Santa Fe que "estoy recorriendo bastante lugares del país, charlando y dando conocimiento de la experiencia que uno tuvo. Es una charla para contar la experiencia vivida en el rugby pero en particular en el Mundial 2007".

También señaló que "el equipo como se preparó, como afrontó adversidades, para lograr el objetivo que se había propuesto, como siguió luchando ante las situaciones que se plantearon y que no permitió cumplir los objetivos, de que manera se trabajó el liderazgo, muchos puntos que son perfectamente trasladables a la vida personal".

El actual dirigente del Club Cardenal Newman, e integrante del concejo directivo de la Unión de Rugby de Buenos Aires, destacó que "el liderazgo hay un montón, pero lo que el rugby enseña, por lo menos a mí, es que hay lugar para todos. La verdad que si eso lo pudiésemos trasladar a muchos aspectos de la sociedad, y entender que en el rugby juega el que es grandote, el chiquito, el flaco, el que tiene personalidad fuerte, y el que es más callado. Las virtudes puestas en función del equipo son bienvenidas en el rugby, y de eso se trata, entender como el liderazgo puede explotar las virtudes que cada persona tiene para el bien de un equipo".

Manuel3.jpg

Un Puma de bronce, y el Mundial de Japón

Dada su experiencia, y el haber integrado Los Pumas en el Mundial 2007, lo consultamos sobre como vio la actuación del equipo dirigido por Ledesma en Japón, sobre lo cual respondió que "en primer lugar lo que vimos todos, el equipo no jugó como quizás todos creíamos que iba a hacerlo. Pero después hay que entender que enfrente hay otros jugadores, y equipos muy importantes. En la zona que le tocó a Argentina estuvieron Francia e Inglaterra, dos equipos de primerísimo nivel, uno jugando semifinal, y el otro perdiendo en cuartos por un punto contra Gales".

"Somos una sociedad la de nuestro país que busca resultados y a mi me encanta. Pero cuando viene el resultado idolatramos gente, y cuando eso no se da matamos a esa gente. Y me parece que los extremos no son buenos, me gusta conseguir resultados, el rugby profesional te exige eso, pero también hay que ver el contexto general", sostuvo Manuel Contepomi.

Finalmente, agregó que "igualmente el rugby argentino crecido, con muchas cosas para mejorar, está por el buen camino, pero también digo que es mejor y más sano mirar para adelante, que estar todo el tiempo poniendo palos en la rueda".