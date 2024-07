¡Enfurecido! Bielsa explotó en Uruguay contra la organización de la Copa América

"Estamos en Estados Unidos, el país, entre comillas, de la seguridad. ¿Cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a un bebé? Si no lo hacían hubieran sido condenados por todos nosotros”, dijo el experimentado DT en referencia al escandaloso final del partido semifinal entre la Celeste y Colombia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1811843011300471168&partner=&hide_thread=false ¡BIELSA EN LLAMAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA AMÉRICA!



El entrenador de Uruguay rompió el silencio y descargó toda su bronca con el estado del campo de juego durante la competencia en Estados Unidos. pic.twitter.com/4vwPj9w9K6 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

"¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias!?", afirmó el rosarino ante los cuestionamientos de periodistas uruguayos y extranjeros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1811842816487612553&partner=&hide_thread=false "HE PASADO POR SITUACIONES MUCHÍSIMO MÁS GRAVES QUE ESTA. TRABAJÉ 6 AÑOS EN ARGENTINA, ESTO ES BEBÉ DE PECHO. LO QUE NO ACEPTO ES EL 'VAN A CONDENAR A LOS JUGADORES'".



Firma: Marcelo Bielsa pic.twitter.com/SxsiZECiOh — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

"Lo único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado o una reacción violenta, lo primero que tiene que ver, es a qué responde la reacción. Lo único que me importa es que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a su esposa a un bebé, que haya un procedimiento para que no suceda. ¡¿Tengo que hablar yo de este tema?!", expresó el Loco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1811842593241629156&partner=&hide_thread=false "ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

Bielsa, durísimo en Uruguay contra la organización de la Copa América

Fiel a su estilo, Marcelo Bielsa hizo duras críticas a la organización de la Copa América 2024 montada por la Conmebol y Estados Unidos: "Estados Unidos creo el FIFAgate con el FBI cuando sintió que sus intereseses estaban siendo atacados. A Scaloni (Lionel) le dijeron:'ya hablaste una vez, no hablés más'. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1811843125742121107&partner=&hide_thread=false "LOS FUTBOLISTAS FUERON OBLIGADOS A HACER LO QUE HICIERON"



Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa, defendió a sus dirigidos tras el escándalo ante Colombia. pic.twitter.com/dZ7LJMmmXd — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

“Hacen una conferencia para mentir. Tengo una colección de fotos de campos de juegos con parches. Los futbolistas fueron obligados para hacer esto. La sanción tiene que ser para los que los obligaron”, indicó el DT generando revuelo en las redes sociales.