Enzo Pérez se despidió de River: "Una gran etapa de amor"

"Vengo a anunciar algo que ya se sabía, que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza, vengo también a agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017. Tuve la posibilidad de llamarlos, hablar un rato y también de decirles en persona, por un mensaje o una llamada, el agradecimiento mío hacia ellos por haberme dado la posibilidad de jugar en esta institución", dijo Pérez, quien decidió no renovar su contrato en River.

El mediocampista arribó al club en 2017 y se marcha luego de jugar 241 partidos, convertir 6 goles, brindar 10 asistencias y festejar 10 títulos, el último conseguido anoche ante Rosario Central, el Trofeo de Campeones.

Ganador de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, Enzo manifestó con emoción las sensaciones de cerrar su historia con el club de Núñez: "Se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza, termina una gran etapa de amor, que soñé desde chico: jugar con esta camiseta. A esa gente de por vida le voy a estar agradecido".

"Como se lo dije a los chicos ayer, más allá de haber sido jugador, tener la posibilidad de ser capitán fue por ellos, si ellos no me respetaban y me daban ese cariño, hubiera sido muy difícil todo. Siempre lo tuve y no sólo de ellos sino de la gente que trabaja alrededor de nosotros, seguridad, prensa, utileros, cocineros, cuerpo médico. A todos ellos, agradecerles de corazón por estos seis años y medio", declaró.

"A la gente, que voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me han dado desde el primer día, y por último agradecerle a mi familia, que hoy no pudo estar acá, por haberme acompañado durante todo este tiempo. Sé que me van a estar esperando para que nos abracemos, a mi representante, padres, hermanos, a todos, mis amigos, muchísimas gracias", expresó entre sollozos.

En el final de su mensaje, Pérez volvió a excusarse de contestar preguntas para evacuar las posibles dudas de la prensa: "No es el momento de hablar. Me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, vacío como jugador. Ahora me iré de vacaciones, mi celular estará apagado, no me llamen", aconsejó.

El exfutbolista del seleccionado argentino, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, tampoco aclaró sobre el futuro de su carrera a los 37 años. Dispone ofertas de Arabia Saudita, Estados Unidos y también tiene la posibilidades de regresar a Estudiantes de La Plata, donde fue campeón con Alejandro Sabella, o Deportivo Maipú de Mendoza, su club de origen.