Lionel Messi confirmó que jugará en Inter Miami

En la actual MLS, en plena disputa (arrancó en febrero), Inter Miami viene con una muy floja campaña: está último en su grupo, perdió 11 de los 16 partidos que jugó y se quedó sin DT. Este detalle no es menor, ya que desde Estados Unidos trascendieron rumores de que Inter de Miami aceleró las gestiones para contratar como entrenador a Gerardo Martino, lo que en caso de concretarse volverá a dirigir a Messi como lo hizo en Barcelona y la Selección Argentina.

El campeón del mundo sellará su vínculo por dos temporadas en el conjunto norteamericano, aunque su ciclo se definirá año tras año. A mediados de 2024, se reunirán las partes y, en caso de haber consenso, continuará defendiendo la camiseta rosa.

Luego de unos días agitados con respecto a su futuro, el delantero argentino de 35 años optó por la oferta de la MLS y este miércoles brindó una entrevista a los medios españoles Mundo Deportivo y Sport desde su hogar en París para contar en detalle las razones de su decisión. "La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero".

"Tomé la decisión de ir a Miami. No está cerrado al 100 por cien, pero iré a jugar allá. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, declaró la Pulga.