Es oficial: Pierotti, Zenón y Nardoni, citados a la Sub 23

Santiago Pierotti (Colón), Kevin Zenón (Unión) y Juan Nardoni (Racing, ex-Unión) están en la lista de citados a la Selección Argentina Sub 23.

Lo que fue un adelanto de Colón y Unión en las redes sociales se confirmó este jueves, ya que la AFA dio a conocer la nómina de citados para la Selección Argentina Sub 23, donde sobresalen las presencias de Santiago Pierotti (Colón), Kevin Zenón (Unión) y Juan Ignacio Nardoni (Racing, exjugador de Unión).

Hay que destacar que el entrenador apostó por mayoría de apellidos que oscilan entre los 21 y 22 años, ya que aquellos que tenían edad para disputar este año el Mundial Sub 20 ya estuvieron bajo la órbita del cuerpo técnico precisamente para ese certamen. Por ende, decidió utilizar este llamado con el fin de probar deportistas que todavía no tuvo bajo su mandato.

Santiago Pierotti integra la convocatoria de la Selección Argentina Sub 23

Santiago Pierotti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas tanto para el preolímpico como los propios Juegos Olímpicos. Ninguna de las dos competencias figura en el calendario de eventos oficiales de FIFA, por lo que el reglamento no tiene injerencia en estos temas. Frente a esto, se apostará por ir formando un equipo con jugadores del medio local o de ligas como la brasileña y la MLS que son más flexibles que las europeas.

keviN Zenón 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Vale recordar que hay cuatro nombres Sub 23 que aparecen en la lista de Scaloni son Lucas Beltrán (Fiorentina), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense) y Alan Velasco (FC Dallas). La idea de Scaloni fue la de citar a estos futbolistas para la fecha FIFA de Eliminatorias, impidiendo así que los clubes se nieguen a cederlos. Siendo que los cuatro juegan en el exterior, sus equipos podrían negarse a prestarlos para un amistoso Sub 23, pero no podrán hacerlo si forman parte de una citación para las Eliminatorias.

Juan Ignacio Nardoni.jpg Racing tendrá varios retornos para visitar a Platense, entre ellos el de Juan Nardoni.

La idea de Mascherano es la de usar a estos cuatro jugadores en un amistoso ante la Sub 23 de Bolivia que se dará en medio de la Fecha FIFA. De esta manera, los cuatro se acoplarán al grupo de jugadores que Masche convoque del ámbito local para ese encuentro, con el foco puesto en el Preolímpico de Venezuela.

Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors), Facundo Sanguinetti (Banfield) y Joaquín Blázquez (Platense).

Defensores: Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Kevin Lomónaco (Tigre), Julián Malatini (Defensa y Justicia) y Nicolás Valentini (Boca Juniors).

Mediocampistas: Juan Sforza (Newell’s), Kevin Zenón (Unión), Rodrigo Villagra (Talleres de Córdoba), Lautaro Giaccone (Rosario Central), Pedro De La Vega (Lanús), Cristian Medina (Boca Juniors), Juan Nardoni (Racing) y Santiago Simón (River Plate).

Delanteros: Abiel Osorio (Vélez), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Pablo Solari (Rriver Plate) y Santiago Pierotti (Colón).

LOS SUB 23 EN LA LISTA DE SCALONI: Alan Velasco (21 años, Dallas), Bruno Zapelli (21 años, Athletico Paranaense), Lucas Esquivel (21 años, Athletico Paranaense), Lucas Beltrán (22 años, Fiorentina), Facundo Buonanotte (18 años, Brighton), Enzo Fernández (22 años, Chelsea) y Alejandro Garnacho (19 años, Manchester United).