Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Un audio filtrado desató una fuerte interna en la AFA: el presidente del Tribunal de Disciplina confesó que conoció la amnistía general por un periodista.

Un nuevo episodio sacude a la Asociación del Fútbol Argentino en la antesala del inicio del torneo. La filtración de un audio del presidente del Tribunal de Disciplina , Fernando Mitjans, dejó al descubierto una interna inesperada: el organismo encargado de sancionar se enteró por los medios de una amnistía masiva que ya estaba decidida.

En el mensaje de voz, Mitjans admite sin rodeos que tomó conocimiento de la medida a través del periodista Mariano Antico , de TyC Sports, quien le envió el boletín con la resolución. “ La prensa se enteró primero que nosotros ”, reconoce el dirigente, evidenciando un severo cortocircuito interno.

La frase que resume el desconcierto fue aún más contundente: “La amnistía salió, pero nosotros estábamos en bolas”. El audio, que rápidamente se viralizó, expone una falta de coordinación entre los órganos de decisión de la AFA.

La amnistía y el rol del Tribunal de Disciplina

La amnistía general beneficiará a futbolistas sancionados de cara al próximo torneo y ya había generado debate entre clubes y dirigentes. Sin embargo, la gravedad del caso radica en que el Tribunal de Disciplina, responsable directo de aplicar sanciones, quedó al margen del proceso de definición.

Este desliz institucional pone en cuestión los canales formales de comunicación y la transparencia en la toma de decisiones que impactan directamente en la competencia.