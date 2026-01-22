Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Un audio filtrado desató una fuerte interna en la AFA: el presidente del Tribunal de Disciplina confesó que conoció la amnistía general por un periodista.

22 de enero 2026
Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Un nuevo episodio sacude a la Asociación del Fútbol Argentino en la antesala del inicio del torneo. La filtración de un audio del presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, dejó al descubierto una interna inesperada: el organismo encargado de sancionar se enteró por los medios de una amnistía masiva que ya estaba decidida.

Audio filtrado y crisis en la AFA

En el mensaje de voz, Mitjans admite sin rodeos que tomó conocimiento de la medida a través del periodista Mariano Antico, de TyC Sports, quien le envió el boletín con la resolución. “La prensa se enteró primero que nosotros”, reconoce el dirigente, evidenciando un severo cortocircuito interno.

La frase que resume el desconcierto fue aún más contundente: “La amnistía salió, pero nosotros estábamos en bolas”. El audio, que rápidamente se viralizó, expone una falta de coordinación entre los órganos de decisión de la AFA.

La amnistía y el rol del Tribunal de Disciplina

La amnistía general beneficiará a futbolistas sancionados de cara al próximo torneo y ya había generado debate entre clubes y dirigentes. Sin embargo, la gravedad del caso radica en que el Tribunal de Disciplina, responsable directo de aplicar sanciones, quedó al margen del proceso de definición.

Este desliz institucional pone en cuestión los canales formales de comunicación y la transparencia en la toma de decisiones que impactan directamente en la competencia.

Madelón explicó el empate de Unión en el debut: "El punto hay que valorarlo"

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Madelón explicó el empate de Unión en el debut: "El punto hay que valorarlo"

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

El uno por uno de Unión en la igualdad ante Platense en el 15 de Abril

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Torneo Apertura 2026: Banfield y Huracán repartieron puntos en el debut

Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Escándalo en la AFA por la amnistía: el Tribunal se enteró por la prensa

Aldosivi y Defensa y Justicia debutaron con un aburrido empate sin goles en Mar del Plata

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"