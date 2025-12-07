España buscará en el Mundial 2026 ratificar su chapa de candidato

España buscará en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 ratificar su condición de candidato al título. El repaso de sus participaciones

España buscará en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 ratificar su condición de candidato al título, tras ganar la Euro 2024 y llegar a la final de la Liga de las Naciones 2025, e intentará quedarse con su segunda Copa, tras la obtención en Sudáfrica 2010.

La Roja participará por decimoséptima vez en el certamen y en esta edición, más allá de su objetivo principal, está obligada a hacer un mejor papel, ya que después de salir campeona fue eliminada en fase de grupos y dos veces seguidas en octavos de final.

Italia 1934: desempate y derrota con el anfitrión

El Mundial de Italia 1934 marcó el debut de España y llegó a cuartos de final, cuando cayó en un partido desempate ante el anfitrión, que luego sería campeón.

En el inicio derrotó por 3 a 1 a Brasil, con goles de José Iraragorri (2) e Isidro Lángara, mientras que Leônidas da Silva descontó para los sudamericanos.

En cuartos de final cayó con Italia por 1 a 0 en un partido desempate, tras igualar 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios y el alargue (en esa época no había definición por penales).

En el empate, Luis Regueiro abrió la cuenta para los españoles y Giovanni Ferrari igualó para los "azzurros", en tanto, en el triunfo italiano por 1 a 0, la conquista la convirtió Giuseppe Meazza.

Brasil 1950: llegó a la ronda final y quedó cuarto

En el Mundial de Brasil 1950 avanzó a la ronda final y quedó cuarto, pero con una buena campaña.

Fue líder del Grupo 2 con 6 puntos y luego se ubicaron con 2 unidades Inglaterra (0), Chile (-1) y los Estados Unidos (-4).

En el inicio superó por 3 a 1 al conjunto norteamericano, con goles de Silvestre Igoa, Estanislao Basora y Telmo "Zarra" Zarraonandia, mientras que Virginio "Gino" Pariani había adelantado a los perdedores.

En el segundo encuentro derrotó por 2 a 0 a Chile, con los gritos de Basora y Zarra, y en el cierre le ganó por 1 a 0 a Inglaterra, con una conquista de Zarra.

En la fase final empató 2 a 2 con Uruguay, con doblete de Basora para la "Furia" y los tantos de Alcides Ghiggia y Obdulio Varela para los "Charrúas".

Luego cayó frente a Brasil por 6 a 1, con goles de Jair, Chico (2), Ademir (2) y Zizinho, mientras que Igoa descontó para los españoles.

En el cierre sólo para cumoplir perdió por 3 a 1 ante Suecia, con las conquistas de Stig Sundqvist, Bror Mellberg y Karl-Erik Palmér para los escandinavos y de Zarra para "la Roja".

La tabla final tuvo a Uruguay campeón con 5 puntos, segundo Brasil con 4, tercero los suecos con 2 y último España, con apenas 1.

Chile 1962: terminó último en su grupo

En el Mundial de Chile 1962 concretó su vuelta, tras 8 años de ausencia, pero no fue la esperada, ya que terminó último en su zona.

Terminó último en el Grupo 3, con 2 puntos, detrás de Brasil (5), Checoslovaquia (3) y México (2).

En el inicio cayó por 1 a 0 ante los checos, con gol de Jozef Štibrányi, y en el segundo encuentro venció por el mismo marcador a los "Aztecas", con un grito de Joaquín Peiró.

En el cierre perdió por 2 a 1 con Brasil, tras arrancar en ventaja con una conquista de Adelardo . Amarildo lo dio vuelta con un doblete para los sudamericanos.

Inglaterra 1966: otro fracaso

En el Mundial de Inglaterra 1966 redondeó otro fracaso al quedar eliminado en primera ronda.

Fue tercero en el Grupo 2, con 2 puntos, por detrás de Alemania Federal (5) y Argentina (5), y por delante de Suiza (0).

En el inicio cayó por 2 a 1 ante el elenco Albiceleste, con doblete de Luis Artime para los sudamericanos y de José Martínez Sánchez "Pirri" para los europeos, que habían igualado de manera transitoria.

En el segundo encuentro perdía 1 a 0 con Suiza, gol de Rene Quentin., pero lo dio vuelta con las conquistas de Manuel Sanchís y Amancio.

Y en el cierre perdió 2 a 1 con Alemania Federal, con tantos de Lothar "Emma" Emmerich y Uwe Seeler para los "Teutones" y de Josep Fusté para "la Roja", que ganaba 1 a 0.

Argentina 1978: la vuelta tras 12 años, pero otra vez eliminado pronto

En el Mundial de Argentina 1978 regresó al certamen tras 12 años de ausencia, pero se quedó afuera en la fase inicial.

Fue tercero en el Grupo 3 con 3 puntos, detrás de Austria (4) y Brasil (4) y delante de Suecia (1).

En el inicio cayó frente por 2 a 1 ante los austriacos, que anotaron por intermedio de Johann Schachner y Hans Krankl, mientras que Dani había igualado de manera transitoria para "La Furia".

En el segundo encuentro igualó 0 a 0 con Brasil y en el cierre derrotó por 1 a 0 a Suecia, con un tanto de Asensi.

España 1982: en su mundial lo eliminaron en la segunda ronda

En el Mundial que organizó en 1982, España logró superar la fase inicial, pero se quedó en el camino en la segunda ronda.

Fue escolta con 3 puntos en el Grupo 5 por tener más goles a favor que Yugoslavia, ya que convirtió 3 y le anotaron 3, mientras que los balcánicos hicieron 2 y le marcaron 2. El líder fue Irlanda del Norte, con 4, y último fue Honduras con 2.

En el inicio igualó 1 a 1 con los centroamericanos, que ganaba con gol de Héctor Zelaya y se lo empató la "Furia" por intermedio de Roberto López Ufarte de penal.

En el segundo encuentro le ganó por 2 a 1 a Yugoslavia, con las conquistas de Juanito de penal y Enrique Saura, en tanto, Ivan Gudelj había abierto el marcador para el equipo perdedor.

En el cierre perdió 1 a 0 con Irlanda del norte, con un grito de Gerry Armstrong.

en la segunda ronda fue último en el Grupo B con un solo punto, detrás de Alemania Federal (3) e Inglaterra (2).

En ese sentido, cayó por 2 a 1 con los "Teutones", con goles de Pierre Littbarski y Klaus Fischer, mientras que Jesús Zamora descontó para los españoles.

Y en el cierre empató 0 a 0 con Inglaterra y se despidió así del Mundial que organizó.

México 1986: llegó a cuartos de final y lo frenaron los penales

En el Mundial de México 1986 pudo avanzar hasta los cuartos de final, pero ahí lo frenó Bélgica en definición por penales.

Integró el Grupo D y con 4 puntos fue escolta de Brasil (6), en tanto, Irlanda del Norte y Argelia completaron la zona con una unidad cada uno.

En el inicio cayó ante los sudamericanos por 1 a 0, con gol de Sócrates, y en el segundo encuentro superó por 2 a 1 a los británicos, con las conquistas de Emilio Butragueño y Julio Salinas, mientras que Colin Clarke descontó para los perdedores.

En el cierre goleó por 3 a 0 a Argelia con los gritos de Ramón Calderé (2) y Eloy.

En octavos de final aplastó por 5 a 1 a Dinamarca, con cuatro conquistas de Emilio Butragueño, el último de penal, y el restante de Jon Andoni Goikoetxea de penal, en tanto, Jesper olsen, desde los doce pasos había puesto en ventaja a los nórdicos.

En cuartos de final España quedó eliminada ante Bélgica al caer por 5 a 4 en la definición por penales, tras haber igualado 1 a 1 los noventa minutos reglamentarios y el alargue, con tantos de Jan Ceulemans para los “Diablos Rojos” y Señor para la “Furia”.

Para los belgas anotaron Nicolaas Claesen, Vincenzo "Enzo" Scifo, Hugo Broos, Patrick Vervoort y Leo Van der Elst.

Para España convirtieron Señor, Chendo, Emilio Butragueño y Víctor, mientras que el arquero belga, Jean-Marie Pfaff, desvió el remate de Eloy.

Italia 1990: eliminado en octavos de final sobre la hora

En el Mundial de Italia 1990 quedó afuera sobre la hora en octavos de final a manos de Yugoslavia.

Fue líder del Grupo E con 5 puntos y luego siguieron bélgica (4), Uruguay (3) y Corea del Sur (0).

En el inicio igualó 0 a 0 con los "Charrúas " y en el segundo encuentro derrotó por 3 a 1 a los asiáticos, con tres goles de Michel, mientras que Hwangbo Kwan había empatado de manera transitoria para los perdedores.

En el cierre superó por 2 a 1 a Bélgica, con las conquistas de Michel 7 Alberto "Bixio" Gorriz, wen tanto, Patrick Vervoort había igualado de manera transitoria para "los Diablos Rojos".

Y en octavos de final quedó eliminado al caer por 2 a 1 frente a Yugoslavia, con doblete de Dragan Stojkovi para los balcánicos y de Julio Salinas para el empate transitorio del elenco español.

Estados Unidos 1994: otra vez afuera en cuartos de final ante Italia

En el Mundial de los Estados Unidos 1995 venía bien encaminado, pero lo frenó Italia en cuartos de final.

Integró el Grupo C y con 5 puntos fue escolta de Alemania (7), ya que Corea del Sur (2) fue tercera y Bolivia (1) última.

En el inicio le ganaba por 2 a 0 a los asiáticos, con goles de Julio Salinas y Jon Andoni Goikoetxea, pero se durmió y se lo empataron por intermedio de Hong Myung-bo y Seo Jung-won, este último sobre la hora.

En el segundo encuentro igualó 1 a 1 con Alemania, con gritos de Goikoetxea para "La Furia" y de Jürgen Klinsmann para los "Teutones".

En el cierre venció por 3 a 1 a Bolivia, con las conquistas de Josep Guardiola de penal y José Luis Caminero (2), en tanto, Erwin "Platini" Sánchez descontó para el conjunto del altiplano.

En octavos de final aplastó por 3 a 0 a Suiza, con goles de Fernando Hierro, Luis Enrique y Aitor "Txiki" Begiristain de penal.

Ya en cuartos perdió por 2 a 1 frente a Italia y quedó eliminado, tras los gritos de Dino Baggio y Roberto Baggio, mientras que Caminero había logrado la igualdad transitoria.

Francia 1998: desilusión y papelón

En el Mundial de Francia 1998 quedó eliminado de manera sorpresiva en primera ronda.

Integró el Grupo D y terminó tercero con 4 puntos, por detrás de Nigeria (6) y Paraguay (5) y por delante de Bulgaria (1).

En el debut perdió 3 a 2 con Nigeria, con goles de Mutiu Adepoju, andoni Zubizarreta en contra de su valla y Sunday Oliseh, mientras que Fernando Hierro y Raúl González descontaron para "La Furia".

En el segundo encuentro igualó 0 a 0 con Paraguay, y en el cierre goleó por 6 a 1 a Bulgaria, con goles de Hierro de penal, Luis Enrique, Fernando Morientes (2), Georgi Bachev en contra de su valla, y Kiko. Emil Kostadinov descontó para el perdedor.

Corea del Sur- Japón 2002: afuera tras un arbitraje escandaloso

En el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002 quedó eliminado en cuartos de final, pero luego de fallos arbitrales que lo perjudicaron.

Fue líder del Grupo B con 9 puntos y luego le siguieron Paraguay (4), Sudáfrica (4) y Eslovenia (0).

En el inicio derrotó por 3 a 1 al elenco de los Balcanes, con goles de Raúl González, Juan Carlos Valerón y Fernando Hierro de penal, mientras que Sebastjan Cimiroti descontó para el perdedor.

En el segundo encuentro superó por el mismo marcador a Paraguay, con los gritos de Fernando Morientes (2) y Fernando Hierro de penal, en tanto, Carles Puyol, en contra de su valla, había abierto el marcador para los "guaraníes".

En el cierre le ganó por 3 a 2 a Sudáfrica, con las conquistas de Raúl González (2) y Salvador "Gaizka" Mendieta para "La Furia" y de Benedict "Benni" McCarthy y Lucas Radebe para los africanos.

En los octavos de final eliminó a la República de Irlanda tras vencerla por 3 a 2 en definición por penales, luego de terminar 1-1 los noventa minutos reglamentarios y el alargue.

Morientes abrió la cuenta para la "Roja" y Robert "Robbie" Keane igualó sobre el final para el elenco del "trébol".

Para España convirtieron Hierro, Rubén Baraja y Mendieta. Juanfran y Valeron los ejecutaron desviados.

Para la República de Irlanda anotaron "Robbie" Keane y Stephen Finnan. Matthew Holland estrelló su remate en el travesaño y el arquero español Iker Casillas atajó los remates de David Connolly y Kevin Kilbane.

En cuartos de final quedó eliminado ante Corea del Sur tras perder 5 a 3 en definición por penales tras igualar 0 a 0 en los noventa minutos reglamentarios y el alargue.

Para Corea del Sur marcaron Hwang Sun-hong, Park Ji-sung, Seol Ki-hyeon, Ahn Jung-hwan y Hong Myung-bo, mientras que para los europeos anotaron Hierro, Baraja y Xavi Hernández.

El arquero Lee Woon-jae le desvió el remate a Joaquín, aunque se adelantó bastante y no fue advertido por el árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour.

Alemania 2006: afuera en octavos de final

En el Mundial de Alemania 2006 asomaba como uno de los candidatos al título, pero una Francia que parecía estar en crisis y que luego fue finalista lo eliminó en octavos de final.

Fue líder del Grupo H con 9 puntos y luego le siguieron Ucrania (6), Túnez (1 y -3) y Arabia Saudita (1 y -5)). En el debut aplastó por 4 a 0 a "los cosacos", con goles de Xabi Alonso, David Villa en dos ocasiones (el segundo de penal) y Fernando "el Niño" Torres.

En el segundo encuentro superó por 3 a 1 a Túnez con gritos de Raúl González y dos del "Niño" Torres, el segundo de penal, mientras que Jawhar Mnari había abierto la cuenta para los africanos.

En el cierre le ganó por 1 a 0 a Arabia Saudita, con una conquista de Juanito. En octavos de final quedó eliminada al caer por 3 a 1 ante Francia tras arrancar en ventaja con gol de Villa de penal. Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine zidane lo dieron vuelta para los "galos".

Sudáfrica 2010: candidatos y campeones

En el Mundial de Sudáfrica 2010 era de los principales candidatos a ganar el título y lo logró, pese a un mal comienzo.

Fue el líder del Grupo H con 6 puntos (+2), luego le siguieron Chile (6 y +1), Suiza (4) y Honduras (1).

En el debut cayó por 1 a 0 con los "Helvéticos" con gol de Fernándes, y en el segundo encuentro venció por 2 a 0 a los centroamericanos con un doblete de David Villa.

En el cierre le ganó por 2 a 1 a Chile, con las conquistas de Villa y Andrés Iniesta, mientras que Rodrigo Millar descontó para los trasandinos.

En octavos de final venció por 1 a 0 a Portugal, con un grito de Villa.

En cuartos de final fue victoria por el mismo marcador ante Paraguay con otra conquista de Villa a ocho minutos del final y luego de que el arquero español Iker Casillas le ataja un penal a Oscar "Tacuara" Cardozo cuando estaban 0 a 0.

En semifinales derrotó por 1 a 0 a Alemania con un grito de Carles Puyol, y en la final fue triunfo en tiempo suplementario por 1 a 0 frente a Países Bajos, con una conquista de Iniesta.

Brasil 2014: el síndrome del campeón que luego es eliminado en fase de grupos

En el Mundial de Brasil 2014 quedó de manera increíble eliminado en la fase de Grupos, lo mismo que le había pasado años anteriores a Francia en Corea del Sur-Japón 2002 y a Italia en Sudáfrica 2010.

Terminó tercero en la Zona B con 3 puntos, detrás de Países Bajos (9) y Chile (6) y por delante de Australia (0).

En el debut fue aplastado 5 a 1 por el elenco "Naranja" tras arrancar arriba con gol de Xabi Alonso de penal. Robin van Persie (2), Arjen Robben (2) y Stefan de Vrij lo dieron vuelta para los neerlandeses.

En el segundo encuentro cayó por 2 a 0 frente a Chile, con las conquistas de Eduardo Vargas y Charle Aránguiz.

En el cierre goleó 3 a 0 a Australia, con los gritos de David Villa, Fernando Torres y Juan Manuel Mata.

Rusia 2018: el anfitrión lo sacó en octavos

En el Mundial de Rusia 2018 apenas pudo superar la fase inicial y luego el local lo eliminó en definición por penales.

Fue líder del Grupo B por tener más goles a favor (6 a favor y 5 en contra) que Portugal (5 a favor y 4 en contra), ya que ambos terminaron con 5 puntos. irán fue tercero (4) y Marruecos (1) último.

En el debut empató 3 a 3 con los lusitanos, con goles de Diego Costa (2) y Nacho para "La Furia" y hat-trick de Cristiano Ronaldo, el primero de penal, para los portugueses.

En el segundo encuentro venció por 1 a 0 a Irán, con un grito de Diego Costa, y en el cierre fue 2 a 2 con Marruecos, con las conquistas de Isco y de Iago Aspas, en tiempo de descuento, para los europeos ", en tanto, Khalid Boutaïb y Youssef En-Nesyri marcaron para los africanos.

En octavos de final quedó eliminada frente a Rusia al caer por 4 a 3 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 los noventa minutos reglamentarios y el alargue.

Serguéi Ignashévich, en contra de su valla, abrió la cuenta para "La Furia" y Artiom Dziuba de penal lo empató para el anfitrión.

En los remates desde los doce pasos convirtieron para Rusia Fiódor Smólov, Ignashévich, Aleksandr Golovín y Denís Chéryshev.

Para España anotaron Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Sergio Ramos. El arquero ruso Igor Akinfeev desvió los disparos de Koke y Aspas.

Qatar 2022: otra vez afuera en los penales

En el Mundial de Qatar 2022 volvió a quedar eliminado n octavos de final y otra vez en la definición por penales.

Fue escolta en el Grupo E con 4 puntos por diferencia de gol sobre Alemania (+6 contra +1), mientras que Japón fue líder con 6 y Costa Rica último con 3.

En el inicio aplastó por 7 a 0 a los centroamericanos con goles de Dani Olmo, Marco Asensio, Ferrán Torres (2, el primero de penal), Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata.

En el segundo encuentro empató 1 a 1 con Alemania, con los gritos de Morata para "La Furia" y Niclas Füllkrug para los "Teutones".

En el cierre perdió por 2 a 1 ante Japón, tras arrancar en ventaja con una conquista de Morata. Ritsu Dan y Ao Tanaka lo dieron vuelta para los nipones.

En octavos de final quedó eliminado frente a Marruecos tras caer por 3 a 0 en la definición por penales, luego de igualar 0 a 0 en los noventa minutos reglamentarios y el alargue.

Para los africanos convirtieron Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech y Achraf Hakimi. El guardameta español Unai Simón rechazó el remate de Badr Banoun.