Están confirmados los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma y la Conmebol oficializó los bombos para el sorteo de la fase de grupos

La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma definitiva y la Conmebol oficializó los bombos para el sorteo de la fase de grupos, cuando ya están confirmados 46 de los 47 equipos participantes. En ese escenario, Boca aparece como el único club argentino que será cabeza de serie, integrando el Bombo 1.

Los representantes de la Asociación del Fútbol Argentino estarán distribuidos en todos los bombos. Estudiantes de La Plata y Lanús compartirán el Bombo 2, mientras que Rosario Central formará parte del Bombo 3.

En tanto, Independiente Rivadavia y Platense ocuparán un lugar en el Bombo 4, reservado para los equipos de menor coeficiente y los que provengan de las fases preliminares.

En lo más alto de la grilla, Boca compartirá el Bombo 1 con potencias como Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil, además de Peñarol y Nacional de Uruguay, Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador. Este lugar privilegiado le permitirá al Xeneize evitar a los principales candidatos en la fase inicial del torneo.

El Bombo 2, donde estarán Estudiantes y Lanús, tendrá también a equipos de peso como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño, lo que anticipa posibles grupos exigentes.

Por su parte, el Bombo 3 contará con Rosario Central junto a clubes como Junior de Colombia, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe, mientras que el Bombo 4 incluirá a Platense, Independiente Rivadavia y cuatro equipos surgidos de las fases previas.

En ese camino aparece Argentinos Juniors, que iniciará su participación en la Fase 2 de las preliminares. Si el “Bicho” logra superar a Barcelona de Ecuador y luego avanza en la Fase 3, se meterá en la fase de grupos y pasará a integrar el Bombo 4, completando así la nómina de equipos argentinos en la Libertadores 2026. #AgenciaNA

Todos los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Boca

Flamengo

Palmeiras

Peñarol

Nacional de Uruguay

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Estudiantes de La Plata

Lanús

Corinthians

Libertad de Paraguay

Bolívar

Cruzeiro

Cerro Porteño

Universitario de Perú

Bombo 3

Rosario Central

Junior de Colombia

Universidad Católica de Chile

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4

Platense

Independiente Rivadavia

Universidad Central de Venezuela

Mirassol

Fase previa

Fase previa

Fase previa

Fase previa