Estudiantes pretende alcanzar la cima en Córdoba ante Belgrano

Belgrano recibirá a Estudiantes, que si gana puede ser puntero transitoriamente, a las 22.15, por la fecha 12 del Clausura

11 de octubre 2025 · 08:44hs
Estudiantes pretende alcanzar la cima en Córdoba ante Belgrano

En el Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Estudiantes este sábado, a las 22.15, por la fecha 12 del Clausura. El Pirata viene de empatar el clásico y quiere hacerse fuerte en Alberdi, mientras que el Pincha viene de ser perjudicado ante Barracas y quiere reponerse en condición de visitante.

En una nueva edición del clásico cordobés, Belgrano y Talleres empataron 0-0 en el Kempes y acumulan seis igualdades al hilo entre sí. “Ninguno de los dos lo quiso perder, pero los que estuvimos más cerca del triunfo fuimos nosotros. Esperábamos ganar, en el segundo tiempo hicimos méritos”, declaró el Ruso Zielinski post partido.

El Pirata está a un solo punto de los playoffs ya la espera de que se confirme día, horario y sede para el cruce ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, el principal objetivo. Alexis Maldonado (lesionado), Lucas Zelarayán (Selección de Armenia) y Bryan Reyna (Perú) serán bajas para el partido ante el Pincha.

En un partido con muchas polémicas, Estudiantes empató 1-1 ante Barracas Centralen La Plata.Eduardo Domínguez, DT del Pincha, dio una conferencia explosiva contra Nazareno Arasay su equipo de trabajo y, entre otras declaraciones, dijo: "Le pregunté al árbitro si estaba tranquilo, si dormía tranquilo. Yo estaba muy triste, sigo triste". El Pincha, pese a que acumula un solo triunfo en los últimos siete partidos contando todas las competencias,tiene 17 puntos y es uno de los animadores de la zona.

Miguel Russo falleció el miércoles y todo el fútbol argentino lo homenajeó, de manera merecida. Miguelo es uno de los máximos ídolos de Estudiantes, ya que jugó toda su carrera ahí. El Pincha, en sus redes, publicó: "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento".

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear aMiguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años.

Probables formaciones de Belgrano y Estudiantes

Belgrano: Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Lisandro López, Leonardo Morales; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Julián Mavilla; Ulises Sánchez; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Estudiantes: Fernando Muslera;Román Gómez,Santiago Núñez,Facundo Rodríguez,Santiago Arzamendia;Fabricio Pérez,Cristian Medina,Santiago Ascacibar,Alexis Castro;Tiago Palacios,Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 22.15.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Julio César Villagra.

TV: TNT Sports Premium.

Belgrano Estudiantes Clausura
