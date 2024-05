Etcheverry logró una sufrida victoria en su debut en Roland Garros

Si bien las nubes siguen descargando con furia sobre la ciudad de París, el tenis no se detuvo en las dos pistas principales de Roland Garros. Y, en concreto, el estadio Suzanne-Lenglen presenció la décima victoria de Tomás Martín Etcheverry en un Grand Slam.

El argentino tuvo que luchar contra un frío inicio, las condiciones cubiertas de la pista (bajo techo) y el entregado público local, que no paró de apoyar al francés Arthur Cazaux. Eso sí, elcabeza de serie No. 28 resolvió su estreno en primera ronda por 3-6, 6-2, 6-1, 6-4.

En tres horas y 26 minutos, el reciente finalista en el ATP 250 de Lyon elevó su récord de partidos de Grand Slam a 10-9. La mitad de ellos los ha conseguido en Roland Garros, donde el pasado año alcanzó los cuartos de final.

A Etcheverry le costó tomarle el pulso al encuentro, en el primer partido que registró el Lexus ATP Head2Head entre ambos. Eso sí, el argentino se había impuesto en el único duelo frente a frente —aunque en el ATP Challenger Tour— el pasado año en Burdeos en dos sets.

Fue Cazaux, que perseguía su primera victoria en un Grand Slam (0-3), quien se mostró más agresivo en el set inicial. Tanto que en el cuarto juego abrió una brecha en el marcador suficiente para (1-3) para acabar cerrando la manga de su lado, gracias a su capacidad para salvar las cuatro opciones de quiebre que concedió.

Pero el No. 29 del mundo reaccionó y, poco a poco, se fue acercando a la versión que le ha permitido jugar una final en Lyon o las semifinales en el ATP 500 de Barcelona y el ATP 250 de Houston en esta gira sobre tierra.

Etcheverry enlazó cuatro juegos consecutivos (desde el 2-2) en el segundo set para igualar el encuentro. Poco antes de imponer una racha similar en el tercero, con cinco juegos seguidos (desde el 1-1).

Con un 78% de puntos ganados con el primer servicio, un equilibrado balance entre golpes ganadores (40) y errores no forzados (37), además de siete quiebres convertidos en 21 oportunidades, certificó su presencia en segunda ronda de Roland Garros.

Su siguiente rival será el ganador del partido entre el también francés Arthur Rinderknech y el invitado australiano Adam Walton.

¿Sabías que…?

Tomás Etcheverry está a sólo 60 puntos de la posición más alta de su carrera en el PIF ATP Rankings (No. 27). El argentino se encuentra en el No. 28 del PIF Live ATP Rankings con 1.510 puntos, después de su victoria de este martes, por detrás del No. 27 Sebastian Korda, que tiene 1.570.