Uno Santa Fe | Ovación | Etcheverry

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

El argentino cayó por 6-7 (4), 6-3 y 6-4 ante el danés, quien es el favorito del certamen.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2025 · 14:17hs
Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

De mayor a menor fue el partido de cuartos de final para Tomás Etcheverry (63°) en el ATP 250 de Estocolmo, donde cayó ante Holger Rune (11°) por 6-7 (4), 6-3 y 6-4, en un encuentro muy disputado que se definió tras más de dos horas de juego.

El danés, máximo favorito del certamen, jugó gran parte del partido con una molestia en el muslo derecho, pero logró reponerse para avanzar a semifinales, donde se medirá con el francés Ugo Humbert, quien superó a Lorenzo Sonego por 6-7 (3), 6-0 y 6-3.

Etcheverry comenzó con un nivel muy alto, sólido desde el fondo y preciso con su primer servicio. El platense mostró gran temple en los momentos clave del primer parcial, que se resolvió en un tie-break lleno de tensión. Allí, el argentino aprovechó un mini quiebre decisivo y se quedó con el set por 7-6 (4).

La reacción de Rune que no pudo quebrar Etcheverry

Sin embargo, Rune reaccionó a tiempo en el segundo set, donde se mostró más agresivo y con mejor lectura de los puntos largos. El danés quebró en los primeros juegos y se adueñó del ritmo del partido para imponerse por 6-3 y llevar el duelo a un tercer capítulo.

En el set decisivo, el actual número 11 del mundo hizo pesar su jerarquía. Un quiebre en el tercer game fue suficiente para marcar la diferencia, ya que Etcheverry no volvió a disponer de oportunidades claras para recuperar el servicio. Rune mantuvo la solidez en sus turnos al saque y cerró el encuentro por 6-4.

Con este triunfo, Rune continúa firme en su objetivo de clasificar al Masters de Turín, donde se ubica undécimo en la carrera y busca cerrar el año entre los ocho mejores del circuito. Etcheverry, por su parte, sumó valiosos puntos que le permitirán seguir consolidando su lugar en el top 70 del ranking ATP.

Etcheverry Rune Estocolmo
Noticias relacionadas
La Selección Argentina recuperó el segundo puesto del ranking FIFA desplazando a Francia al tercer lugar.

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

El DT de Liverpool Arne Slot salió a cruzar a Alexis Mac Allister.

El DT de Liverpool cruzó a Mac Allister tras sus dichos en la Selección Argentina

Daniil Medvedev se impuso en sets corridos ante el húngaro Fabian Marozsan.

Medvedev le ganó a Marozsan y avanzó a semifinales en el ATP 250 de Almaty

Unión sumó su primera victoria en la Liga Nacional superando a Racing de Chivilcoy.

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

Lo último

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Último Momento
Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

Ovación
Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

En Unión es fundamental apelar al equilibrio y no perder la calma

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos