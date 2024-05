Etcheverry ya juega ante el local Cazaux en Roland Garros

Más tarde será el turno de Mariano Navone, quien debutará en un Grand Slam ante el español Pablo Carreño Busta, mientras que casi a la misma hora jugará Lourdes Carlé contra la belga Elise Mertens (25°).

El turno de Federico Coria en Roland Garros

No antes de las 10:30, le tocará salir a la cancha a Federico Coria, que tendrá un durísimo debut ante el estadounidense Taylor Fritz (12°).

El último representante nacional de la rama masculina que jugará este martes será Román Burruchaga. En su debut absoluto en torneos de Grand Slam, el hijo del ex futbolista de la Selección argentina de fútbol se las verá con el alemán Jan-Lennard Struff, un jugador muy complicado en polvo de ladrillo.

La encargada de cerrar la acción para los argentinos será Nadia Podoroska. La semifinalista de Roland Garros en 2020 no fue para nada beneficiada por el sorteo, ya que en la primera ronda, no antes de las 13:45, tendrá un durísimo partido contra la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número 1 del mundo y ganadora de dos títulos de Grand Slam.