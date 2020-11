"Eterno", el mensaje de Carlos Delfino a Diego Maradona

Las palabras también se vieron por el lado de Sergio Hernández, entrenador del seleccionado en los Juegos de Beijing, y que escribió: "Te voy a amar por siempre Diego! Descansa en Paz amigo!" y cambió su foto de perfil a una en la que se los observó juntos.

Hace un tiempo, Hernández explicó su fanatismo por Maradona, al punto que lo puso por encima de Lionel Messi, ya que al nombrarle a Diego se le ponía la "piel de gallina".

"Lo que pasa que a mí no me gusta no jugarme, es muy difícil no jugarte, entonces creo que lo que hizo Maradona no lo va a superar nadie", argumentó en aquella charla con los medios.

"Mejor dicho, lo que nosotros entendemos por fútbol está más vinculado a Maradona que a Messi y los números que tiene Messi creo que no los va a repetir ningún jugador en la historia del fútbol: estamos hablando de un monstruo", se explayó.

Y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) se sumó a los saludos, en una fotografía en la que se lo vio con Ginóbili en el vestuario de esa cita olímpica.