Facundo Bagnis y Paula Ormaechea, fuera del camino rumbo al US Open

Los santafesinos Facundo Bagnis y Paula Ormaechea perdieron sus respectivos partidos clasificatorios y quedaron fuera del camino hacia el US Open.

19 de agosto 2025 · 06:54hs
Los tenistas argentinos Marco Trungelliti (183°) y Federico Gómez (206°) ganaron sus partidos y avanzaron a la segunda ronda del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año. Por su parte, Facundo Bagnis (465°) y Paula Ormaechea (1181°) no pudieron continuar y cayeron, ambos, en sets corridos.

El jugador de 35 años se impuso al estadounidense Christopher Eubanks (160°) por 7-5, 3-6 y 6-3, mientras que el nacido en Merlo derrotó al eslovaco Lukas Klein (120°) por 6-2 y 6-4.

En búsqueda de atravesar las rondas previas de un Grand Slam por primera vez desde el Australian Open de 2022, Trungelliti dejó en el camino al local Eubanks y llegó a la segunda ronda.

En un partido en el que ambos comenzaron con mucha efectividad en el servicio, “Trunge” tuvo que superar dos set points en contra en el décimo juego, para luego quebrar el saque de su oponente y quedarse con el primer parcial, por 7-5.

En el segundo set, el argentino consiguió quebrar en el quinto game y se perfilaba para quedarse con un triunfo sencillo, aunque Eubanks logró dos quiebres consecutivos y cerró la manga en su cuarto set point.

Ya en el parcial decisivo, el oriundo de Santiago del Estero se repuso a un total de cinco puntos de quiebre, se quedó con el cuarto servicio de su rival y sentenció con el triunfo en su primer match point. En la segunda fase previa, se medirá con el chileno Christian Garín (127°), quien llegó al top 20 durante 2021, en el pico de su carrera.

Por su parte, Federico Gómez consiguió un triunfo muy importante para volver al top 200, lugar del ranking ATP que ocupó durante casi un año y perdió en junio de este año.

Con un gran partido ante un duro rival, Gómez consiguió quebrar en los últimos dos saques de su rival, durante el primer set, mientras que un nuevo break en el noveno juego del segundo parcial le dio la ventaja necesaria para sacar para partido y concluir un triunfo por 6-2 y 6-4.

En la próxima instancia, el “Bombardero”, quien ha recibido el apoyo de jugadores como Novak Djokovic en lo que va del año tras contar que padece problemas de salud mental, se medirá con el italiano Federico Cina (216°), de 18 años y prometedor ascenso en el ranking.

Bagnis y Ormaechea, fuera de camino en el US Open

Por otro lado, los experimentados Bagnis y Ormaechea no pudieron superar la primera ronda.

En un año en el que ambos volvieron lentamente al circuito tras lesiones, Bagnis cayó con el australiano James Duckworth (107°) por 6-4 y 6-2, con cuatro quiebres en su contra y uno solo a favor, mientras que Ormaechea no pudo con la húngara Panna Udvardy (136°), que consiguió quebrarle el saque en seis oportunidades.

En lo individual, la jugadora de 32 años afirmó que sigue luchando con una dolencia en la rodilla y que, hasta hace solo dos semanas, su situación era tan grave que creía que no podría participar del partido del día de hoy.

