Facundo Corvalán donará plasma para pacientes infectados

El basquetbolista Facundo Corvalán, quien fuera el primer deportista argentino contagiado de Covid-19, decidió participar de la campaña de donación de plasma para ayudar a pacientes actualmente afectados por el virus.

"Todavía nadie me confirmó que no pueda volver a contagiarme, pero sé que tengo menos probabilidades porque ya generé anticuerpos. Envié mensajes a varios centros y laboratorios (para donar plasma) pero recibí pocas respuestas. Por eso, considerando que en Junín no hay máquina para extraer plasma, creí que Bahía era una buena alternativa", comentó el deportista en diálogo con La Nueva.

En varios centros del país y en el mundo, la terapia de trasplante de plasma se presenta como una alternativa para asistir y facilitar la recuperación de pacientes afectados por coronavirus, siendo que el mismo contiene anticuerpos generados por personas que ya transitaron por la enfermedad.

"Mandé un mail al Hospital Penna y ya me llamaron. Estoy con ganas de donar y es una de las intenciones por las que viajé. Ya se comprobó que el plasma de una persona puede ayudar a nueve. ¡Es un montón! En estos días tengo que hacerme los estudios para evaluar si puedo ser donante, porque es una extracción de una hora y media y tienen que ver el tamaño de las venas", cerró.

Corvalán, de 21 años, fue el primer deportista argentino en ser diagnosticado con coronavirus luego de regresar desde España en uno de los primeros vuelos de repatriación, a mediados de marzo. En total, pasó once días internado en Junín hasta recibir el alta y ahora decidió participar de esta terapia que parece dar resultados en pacientes afectados por el virus.