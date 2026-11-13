Completan 62 módulos habitacionales para evacuados: qué servicios ofrecen y cómo trabaja el municipio para contener a las familias

El Centro Integral de Asistencia alojará a unas 200 personas afectadas por la crecida en Alto Verde. Los módulos tienen 18 metros cuadrados y pueden albergar hasta seis personas. Además de la asistencia alimentaria y sanitaria, se desarrollan actividades deportivas y recreativas para acompañar a los vecinos durante la emergencia.

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En el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad de Santa Fe, la Municipalidad trabaja para completar 62 módulos habitacionales en el Centro Integral de Asistencia de Alto Verde , donde se alojan las familias evacuadas de la Vuelta del Paraguayo y otros sectores afectados por la crecida del Paraná.

El secretario general del municipio, Víctor Hadad, confirmó que este viernes quedarán terminadas las estructuras destinadas a dar respuesta a las familias que necesitan un lugar donde permanecer mientras continúa la emergencia.

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Con los nuevos ingresos, el predio tendrá alrededor de 200 personas alojadas, distribuidas en casi 70 familias.Los traslados se intensificaron luego de que el jueves quedara cortado el camino principal de la Vuelta del Paraguayo. Siete familias que inicialmente habían decidido permanecer en sus viviendas comenzaron a ser trasladadas durante este viernes, mientras que otras resolvieron quedarse en sus casas de planta alta.

Cómo son los módulos habitacionales

Las estructuras instaladas en el predio tienen una superficie de 18 metros cuadrados. Según explicó Hadad, pueden alojar entre cuatro y seis personas, aunque la comodidad depende también de la cantidad de pertenencias y muebles que cada familia haya podido trasladar.

Los módulos cuentan con techo y un sistema de membrana para protegerlos de las lluvias. Además, sus instalaciones eléctricas permiten conectar ventiladores, una cuestión importante frente a las altas temperaturas y la falta de sombra en el predio.

Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde. gentileza

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Precisamente, uno de los reclamos de los vecinos estuvo relacionado con las condiciones para enfrentar el calor. Como respuesta, desde las 6 de la mañana de este viernes se comenzó a distribuir y colocar media sombra en los patios delanteros de las viviendas.

También está previsto acondicionar un sector común alrededor de un árbol de grandes dimensiones, con bancos y mesas, para que los vecinos tengan un espacio de encuentro y puedan compartir actividades al aire libre.

Actividades para acompañar a las familias

Más allá de la infraestructura y la asistencia material, el municipio busca generar espacios de contención para las personas que debieron abandonar sus viviendas.

Hadad reconoció que se trata de familias que atraviesan situaciones de angustia y tristeza, muchas de ellas acostumbradas a enfrentar reiteradamente el traslado de sus pertenencias, la pérdida de sus espacios cotidianos y la incertidumbre que genera la crecida.

"Acá hay familias tristes, dolidas, angustiadas por una situación que se les reitera sistemáticamente", expresó el funcionario en declaraciones a Telefé Santa Fe.

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En ese contexto, el dispositivo municipal incluye monitoreos permanentes de salud y del Imusa, además de talleres deportivos de lunes a jueves y actividades recreativas.

También se desarrollan talleres de títeres y está previsto que la próxima semana comience un ciclo de cine bajo las estrellas para los vecinos alojados en el centro.

El objetivo, según explicó Hadad, es que las familias puedan transitar de la mejor manera posible el tiempo que deban permanecer fuera de sus hogares, en un contexto marcado por la incertidumbre y las dificultades propias de una emergencia hídrica.

Alimentación y asistencia cotidiana

El acompañamiento también contempla la alimentación diaria. La Municipalidad entrega viandas al mediodía y a la noche, aunque ante el crecimiento de la cantidad de personas alojadas se habilitó la posibilidad de que las familias preparen sus propias comidas.

Para eso pueden utilizar garrafas y cocinar en los patios delanteros de los módulos, aunque no está permitido hacerlo dentro de las viviendas.

De esta manera, mientras continúa el operativo de evacuación en los sectores costeros, el Centro Integral de Asistencia concentra la atención en dos aspectos: garantizar un espacio habitacional para las familias afectadas y ofrecer condiciones de acompañamiento durante el tiempo que permanezcan fuera de sus hogares.