Piedrazos a colectivos y autos en la Circunvalación Oeste: reclaman patrullajes permanentes tras registrarse 11 denuncias

Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de comunicación tras registrarse al menos 11 denuncias de empresas de transporte y un ataque masivo a diez vehículos. La iniciativa reclama patrullajes permanentes, controles policiales y el esclarecimiento de las agresiones registradas entre los tramos de calle Mendoza, Azcuénaga, el Mercado de Abasto y barrio Los Troncos.

La escalada de violencia y hechos vandálicos sobre la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe llegó al ámbito legislativo. Ante la sucesión de ataques a piedrazos contra colectivos de corta y larga distancia, camiones y vehículos particulares, la diputada provincial Celia Arena presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno de la Provincia de Santa Fe la implementación inmediata de un operativo integral de prevención y vigilancia policial en todo el corredor vial.

La propuesta legislativa exige reforzar de manera urgente la presencia de las fuerzas de seguridad mediante patrullajes permanentes, puestos de control fijos e investigaciones judiciales profundas para identificar a las bandas que operan en las márgenes de la traza vial.

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"No podemos esperar a que estos ataques provoquen una tragedia para adoptar las medidas que hoy resultan necesarias. La reiteración de estos episodios demuestra que no estamos ante hechos aislados ni simples actos de vandalismo, sino frente a conductas que ponen en peligro real la vida de conductores, pasajeros y trabajadores", explicó Celia Arena, diputada provincial de Santa Fe.

Una ola de ataques contra micros escolares y empresas de transporte

Entre los fundamentos del proyecto se detallan múltiples agresiones registradas en las últimas semanas que afectaron tanto a servicios de pasajeros como al transporte de cargas y vehículos particulares:

Ataque a contingente escolar (31 de octubre): un colectivo de la empresa Flash, que trasladaba a alumnos de sexto grado del colegio San José de Esperanza tras una excursión, fue impactado por proyectiles que destruyeron una de sus ventanillas.

Denuncias acumuladas ante el MPA: según un relevamiento periodístico sobre presentaciones en el Ministerio Público de la Acusación, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre se contabilizaron al menos 11 denuncias formales de empresas como Laguna Paiva, El Norte, El Cóndor y San Cristóbal por destrozos en parabrisas, ventanillas, espejos y carrocerías.

Ataque masivo en ráfaga (5 de noviembre): en el tramo comprendido entre las calles Azcuénaga y Beruti, al menos diez vehículos (automóviles, camionetas y camiones) fueron atacados en simultáneo por agresores ocultos entre los pastizales que habrían utilizado gomeras.

Zonas críticas e intimidaciones: los focos principales de agresión se concentran en las inmediaciones de calle Mendoza, el Mercado de Abasto y barrio Los Troncos (donde un micro de la empresa El Norte sufrió la rotura de dos ventanillas). Asimismo, choferes del sector denunciaron episodios donde fueron amenazados con armas de fuego.

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Exigencia de respuesta estatal preventiva

En el escrito ingresado a la Cámara baja, la legisladora remarcó que la Circunvalación Oeste constituye una arteria neurálgica para la conectividad del Gran Santa Fe, por la que transitan a diario miles de trabajadores y unidades de transporte interurbano.

Arena enfatizó que la respuesta del Estado provincial no puede limitarse a la recepción administrativa de denuncias con posterioridad a los hechos, sino que requiere una presencia disuasiva continua de las fuerzas policiales sobre los puntos ciegos de la traza para garantizar la circulación segura.